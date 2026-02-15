Los médicos hacen huelga de lunes a viernes: así afectará en Zamora

La huelga de médicos convocada por el sindicato CESM comienza mañana lunes y se prolonga hasta el viernes día 20, con incidencia que es previsible que se deje notar tanto en los centros de salud como en los hospitales públicos de la provincia.

En Zamora, los servicios mínimos establecidos son en muchos casos los equivalentes a los disponibles de una jornada festiva.

La huelga que comienza este lunes está previsto que se prolongue cinco días, pero que si no dan fruto las medidas de presión, venga seguida de otros paros laborales en los meses siguientes, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, según el calendario de movilizaciones establecido por los convocantes.

En Atención Primaria, como mínimos se ha fijado que haya al menos dos médicos de mañana en los centros de salud de la capital zamorana, de Benavente y de Toro y uno en los del resto de la provincia, incluidos los de Zamora Norte y Zamora Sur, que aunque ubicados en la ciudad atienden a pacientes de los pueblos del alfoz.

En la Atención Especializada, en los servicios más delicados el mínimo se fija en el 100%, en servicios como la UCI, Oncología, Diálisis, quirófanos para pacientes de cirugía invasiva, hospital de día o farmacia hospitalaria, al ser servicios que prestan "una asistencia vital".