Jesús Álvarez repasará en Zamora su carrera televisiva vinculada al deporte

El reconocido periodista Jesús Álvarez invita a recorrer los momentos más intensos y decisivos de su vida profesional y personal en el libro "Cerca de las estrellas", unas memorias cargadas de honestidad, emoción y un profundo amor por la comunicación, que presentará este jueves, 19 de febrero, a las 20.00 horas en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que regresa al paraninfo del Colegio Universitario y que se convierte, de esta forma, en el acto cultural que sirve para inaugurar estas instalaciones remodeladas.

Jesús Álvarez, en un acto con Pedrerol. / LOZ

En un relato único que solo él podía ofrecer, Jesús Álvarez transporta al lector a los entresijos de la televisión y la radio en España, recordando anécdotas junto a figuras míticas y revelando las vivencias que marcaron casi cincuenta años de carrera.

Su historia profesional y personal

Con una voz cercana y sincera, comparte los retos de su profesión, los sacrificios familiares y episodios tan dramáticos como el secuestro de un ser querido, que transformaron su vida y su manera de entender el periodismo.

El periodista deportivo, recogiendo un premio. / Cedida

"Cerca de las estrellas" es una biografía reveladora e inolvidable que recorre desde los inicios en la radio hasta los focos de la televisión, pasando por momentos de incertidumbre, solidaridad y esperanza. Es un homenaje a sus padres, a sus colegas y a todos aquellos que lo acompañaron en el camino, escrito con la autenticidad de quien ha vivido intensamente cada página de su historia y que ahora comparte.

Heredero de la profesionalidad de su padre

El madrileño Jesús Álvarez Cervantes (1958) es uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo español.

Hijo del legendario comunicador Jesús Álvarez, ha forjado una sólida trayectoria en RTVE, donde ha presentado y dirigido algunos de los espacios deportivos más emblemáticos de Televisión Española.