Educación
¿Qué pueden enseñar las empresas familiares en los colegios de Castilla y León?
La firma zamorana Moralejo Selección participa en la iniciativa escolar para impulsar el emprendimiento
La empresa zamorana Moralejo Selección vuelve a participar en una nueva edición del programa escolar "Empresa familiar en las aulas".
Se trata de una propuesta de la asociación Empresa Familiar de Castilla y León con la que colabora la Consejería de Educación, que consiste en fomentar el emprendimiento entre los alumnos.
Los destinatarios de esta octava edición son estudiantes de 6º de Primaria y de 3º y 4º de la ESO de todo Castilla y León.
Participación de treinta empresas de Castilla y León
Moralejo Selección es una de las treinta empresas de la comunidad que participan en esta iniciativa, que llegará a cerca de 1.300 estudiantes.
El programa se articula a través de charlas impartidas en los centros educativos por miembros de las empresas, que comparten con el alumnado su experiencia y trayectoria, así como la relevancia de valores como el arraigo, el compromiso, el esfuerzo y la continuidad.
Posteriormente, los estudiantes visitan las instalaciones de las compañías, lo que les permite conocer de primera mano su funcionamiento y los distintos perfiles profesionales que las integran.
