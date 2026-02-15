¿Qué pueden enseñar las empresas familiares en los colegios de Castilla y León?

La empresa zamorana Moralejo Selección vuelve a participar en una nueva edición del programa escolar "Empresa familiar en las aulas".

Se trata de una propuesta de la asociación Empresa Familiar de Castilla y León con la que colabora la Consejería de Educación, que consiste en fomentar el emprendimiento entre los alumnos.

Los destinatarios de esta octava edición son estudiantes de 6º de Primaria y de 3º y 4º de la ESO de todo Castilla y León.

Participación de treinta empresas de Castilla y León

Moralejo Selección es una de las treinta empresas de la comunidad que participan en esta iniciativa, que llegará a cerca de 1.300 estudiantes.

El programa se articula a través de charlas impartidas en los centros educativos por miembros de las empresas, que comparten con el alumnado su experiencia y trayectoria, así como la relevancia de valores como el arraigo, el compromiso, el esfuerzo y la continuidad.

Posteriormente, los estudiantes visitan las instalaciones de las compañías, lo que les permite conocer de primera mano su funcionamiento y los distintos perfiles profesionales que las integran.