El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso

La crecida del río Duero prosigue y durante toda la jornada dominical el río ha seguido en nivel ascendente, aunque con ligeras subidas de caudal que han hecho que mantenga el nivel de aviso naranja por riesgo de inundación en Zamora y el rojo en Toro.

En la capital zamorana, el mayor peligro para bienes y personas se localiza en el entorno del barrio de Villagodio, en la zona conocida como la Rinconada, junto a la desembocadura del Valderaduey en el Duero por la orilla exterior de la ciudad. A ese lugar se han tenido que desplazar tanto Bomberos del Ayuntamiento de Zamora como agentes de la Policía Municipal que han estado en contacto permanente con los vecinos de la zona, ya que el desbordamiento del río ha anegado fincas de cultivo y ha llegado hasta casas de recreo y naves agroganaderas del entorno.

Mientras eso ocurría a las afueras, en el casco urbano muchos zamoranos se acercaban a las orillas del río para comprobar cómo la crecida inundaba paseos ribereños y zonas de ocio y esparcimiento.

Uno de los puntos de medición ciudadana del nivel del Duero se ubicaba en la margen izquierda, en el barrio de San Frontis, donde el agua llegaba ya al pie de las escaleras de acceso al merendero de los Pelambres, después de haber inundado ya algunos bancos y mesas por completo. También el parque de calistenia aparecía tomado por el agua, que igualmente llegaba a los vestuarios de madera recién instalados en la zona.

GALERÍA | Los Pelambres y los paseos fluviales desaparecen bajo el agua del Duero / José Luis Fernández

Otro punto de atracción turística por la crecida se situaba en las aceñas, con las de Olivares al límite; las de Pinilla, con el agua adentrándose en el caseto exterior; y las de Cabañales, con la explanada utilizada para conciertos y celebraciones inundada parcialmente.

En la margen derecha, una zona de los Tres Árboles se encuentra inundada, como también lo está el paseo fluvial entre el Puente de Piedra y el de Hierro, con el agua ya subiendo por las rampas de acceso a él.

Esa estampa pasada por agua es fruto del incremento progresivo, aunque lento del caudal, que a las seis y media de la tarde había alcanzado un pico de 1.222 metros cúbicos por segundo, un nuevo máximo del actual año hidrológico. Para hacerse una idea, con esa cantidad de agua, 1.222.000 litros, bastarían dos segundos para llenar con todo el caudal que baja por el Duero la piscina Sindical climatizada de la Ciudad Deportiva.

Situación en Toro

Aguas arriba, en Toro, la situación no fue mucho mejor. De hecho, con los datos de las estaciones de aforo en la mano, fue realmente peor.

De hecho, mientras en la capital zamorana la Confederación Hidrográfica del Duero estableció el nivel de alerta naranja por el riesgo de desbordamiento del río, en Toro se mantuvo toda la jornada el nivel rojo, al igual que mantuvo ese color de alerta el río Guareña en el tramo de su desembocadura en Toro.

La estación de medición en tiempo real del Duero en Toro anotó a las siete de la tarde un máximo de 1.293 metros cúbicos por segundo, un nuevo récord del actual año hidrológico.

Carreteras cortadas

Como ha ocurrido a lo largo de todo el fin de semana, el río ha anegado la vega toresana, con el agua rodeando fincas de recreo y algunos chalés y provocando el corte al tráfico de la carretera ZA-633 a las afueras de Toro y, unos kilómetros más allá, la ZA-P-2102 que enlaza la carretera Nacional 122 con la Granja Florencia.

Por lo que respecta al resto de la provincia, los problemas por las crecidas de los ríos se extienden también al Órbigo, que registra nivel naranja en las alertas de la CHD tanto en Manganeses de la Polvorosa como en Santa Cristina de la Polvorosa, pese a que en ambos puntos de medición de aforos el caudal ha bajado respecto al del pasado viernes. Además, el río Valderaduey está en nivel amarillo en Benegiles.