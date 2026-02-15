El Carnaval del viento echa a volar la imaginación en Zamora

Un guerrero samurai anunciaba el inicio de un desfile de Carnaval —el primero de las fiestas— que llenó todo el recorrido, desde La Marina hasta la Plaza Mayor de familias deseando descubrir la imaginación que este año le habían echado a los disfraces la veintena de grupos participantes.

Desfile del Domingo de Carnaval en Zamora / Víctor Garrido

La lluvia había dado una tregua este fin de semana de fiesta, pero no así el viento, que soplaba con fuerza en algunos puntos del itinerario dando, eso sí, una vida especial a muchos de los disfraces que desfilaban este año, moviendo plumas, aireando volantes, sacando destellos y brillos... e incluso haciendo volar algún que otro sombrero de gánster.

El Carnaval del viento

Una vez más, las ampas de los colegios han sido muy activas, con propuestas que han reunido en el desfile a familias enteras disfrazadas de piezas de puzle en el caso del José Galera, de juguetones niños en el patio del Arias Gonzalo, de coloridos muñecos Furby con el Gonzalo de Berceo o de obedientes ovejitas en rebaño con el Alejandro Casona.

Mucho ritmo frente al frío

Abría el desfile las alumnas y alumnos de todas las edades de la Escuela de Baile Salsón, con unas animadas coreografías que metían al público en el espíritu del Carnaval.

El equipo de gimnasia rítmica del Mapecca hicieron sus acrobacias disfrazadas de flores y la Escuela de Baile Ritmo se decantó por disfraces de bailarinas tribales, lanzas en mano.

Y es que a través de este desfile se podía viajar a diferentes países y épocas.

Desde los bravos guerreros troyanos hasta los alocados años veinte, pasando por el lejano Oeste o atrevidos guerreros escoceses y sin olvidar la fantasía y la magia de un carrusel muy vivo o un bosque encantado lleno de ninfas, hadas y pequeños duendes repartiendo su magia.

Todo tipo de personajes

Girasoles, aves, espantapájaros, piezas de ajedrez e incluso inconsolables viudas completaban la estampa.

En total, cerca de seiscientas personas animaron el centro de la capital, haciendo olvidar el frío a los espectadores y poniendo un toque de color y alegría en pleno invierno.