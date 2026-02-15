Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos

La situación por la crecida de los ríos en la provincia de Zamora se traduce en dos alertas rojas, tres naranjas y una amarilla por el peligro que el incremento de desbordamientos antes el incremento del caudal. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene al mediodía de este domingo esos seis avisos en otros tantos puntos de la provincia por el peligro de los cauces fluviales de los ríos Duero, Órbigo, Valderaduey y Guareña.

En concreto, el punto de mayor peligro se localiza en Toro, ya que en ese municipio se localizan los dos niveles rojos de alerta, tanto en el Duero como en el Guareña, en el tramo próximo a su desembocadura. El caudal del Duero ha continuado su ascenso durante la noche y a las diez de la mañana de este domingo anotaba su mayor caudal del actual año hidrológico, con 1.271 metros cúbicos por segundo. A partir de entonces se ha producido un ligero descenso y al filo del mediodía llevaba 1.267,83 metros cúbicos y su altura era de 6,04 metros. La vega toresana, incluidas praderas, caminos, alguna carretera provincial y fincas de recreo y agrícolas, continuaba inundada.

Especialmente crítico es el punto de la desembocadura del río Guareña en el Duero. En ese lugar al mediodía llevaba 3,15 metros de altura y 49,48 metros cúbicos de caudal, con tendencia estable y con algo menos de agua que el sábado por la tarde, cuando superó los 52 metros cúbicos. Pese a todo, tanto en Duero como el Guareña están en nivel alerta roja.

El Duero, en los Pelambres. / José Luis Fernández

Entre los ríos con nivel naranja figura el Órbigo tanto en Manganeses de la Polvorosa como en Santa Cristina de la Polvorosa. En la primera de esas estaciones de medición del caudal este mediodía se anotaban 296 metros cúbicos por segundo, que aún siendo muchos suponen un importante descenso respecto al pico registrado el pasado viernes, cuando se alcanzaron 510 metros cúbicos. Lo mismo ocurre en Santa Cristina, donde los 295 metros cúbicos por segundo no son nada comparado con los 529 de hace dos días.

Situación en la ciudad de Zamora

El río Valderaduey está en nivel amarillo en Benegiles, aunque fue el sábado cuando alcanzó su nivel máximo y ese río preocupa también en la capital zamorana donde desemboca en el Duero, por temor a que inunde casas de labranza de Villagodio.

Parque de calistenia de los Pelambres, tomado por el agua. / Cedida

El Duero a su paso por la ciudad sigue en nivel naranja y en ligero incremento del caudal, que pasado el mediodía de este domingo anotaba su mayor caudal del año hidrológico: 1.212 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea, eso supone que, con el caudal del Duero, en poco más de dos segundos se llenaría la piscina climatizada Sindical de la Ciudad Deportiva Municipal.

Una espectacular crecida del río que acerca a no pocos zamoranos y visitantes al entorno fluvial, a los que el Ayuntamiento recuerda la necesidad de extremar la precaución. De hecho, el desbordamiento en los Pelambres hace que el agua esté ya a punto de llegar a las escaleras del merendero y se hayan inundado ya otras zonas, como el parque de calistenia, además de mesas, bancos y papeleras de esa zona de esparcimiento.

El agua del Duero desbordado, en la zona de la Rinconada. / Ayuntamiento de Zamora

En la zona de la Rinconada, junto a la desembocadura del Valderaduey, en el entorno de Villagodio, el agua llega ya hasta los muros de algunos chalés y casas de campo construidas allí, por lo que hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zamora.