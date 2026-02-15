Los caballitos vuelven a Zamora: horarios, fechas y ubicación

Como ya es tradición, esta primavera volverá la feria ambulante a la provincia y podremos asistir, ya sea entre amigos, con familia o en pareja, a esta actividad tan especial.

La feria de los caballitos tebdrá lugar en el Campo de la Verdad, junto al Puente de los Poetas, y durará más de un mes.

Si buscas el plan ideal para esta primavera, ya sea en familia, con tus amigos o tu pareja, o si estabas esperando este momento tan especial para los zamoranos, estás de suerte: ya tenemos fecha, horario y ubicación confirmada.

Caballitos en Zamora en una imagen de archivo / Archivo

Fechas y horario

El evento tendrá lugar entre el 27 de febrero y el 5 de abril de 2026, aunque no permanecerá abierto todos los días. Entre el 27 de febrero y el 27 de marzo, durante el primer mes, la apertura estará interrumpida y será en las siguientes fechas:

27, 28 de febrero y 1 de marzo

6, 7 y 8 de marzo

13, 14, y 15 de marzo

20, 21 y 22 de marzo

A partir del 27 de marzo, abrirá ininterrumpidamente hasta su cierre, el 5 de abril. El horario de apertura será de tarde, da partir de las 17.00, aunque el cierre dependerá del flujo de público.

Una tradición de entretenimiento en Zamora

Un año más, los caballitos son la cita ideal para disfrutar de planes diferentes en Zamora, donde