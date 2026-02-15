Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue el Zamora vs. BarakaldoAccidente en ToroHuelga de médicos en ZamoraZamora en Madrid Fusión
instagramlinkedin

Los caballitos vuelven a Zamora: horarios, fechas y ubicación

Toda la información sobre la apertura de los caballitos este 2026

Caballitos en Zamora.

Caballitos en Zamora. / Archivo

O. C.

Como ya es tradición, esta primavera volverá la feria ambulante a la provincia y podremos asistir, ya sea entre amigos, con familia o en pareja, a esta actividad tan especial.

La feria de los caballitos tebdrá lugar en el Campo de la Verdad, junto al Puente de los Poetas, y durará más de un mes.

Si buscas el plan ideal para esta primavera, ya sea en familia, con tus amigos o tu pareja, o si estabas esperando este momento tan especial para los zamoranos, estás de suerte: ya tenemos fecha, horario y ubicación confirmada.

Caballitos en Zamora en una imagen de archivo

Caballitos en Zamora en una imagen de archivo / Archivo

Fechas y horario

El evento tendrá lugar entre el 27 de febrero y el 5 de abril de 2026, aunque no permanecerá abierto todos los días. Entre el 27 de febrero y el 27 de marzo, durante el primer mes, la apertura estará interrumpida y será en las siguientes fechas:

  • 27, 28 de febrero y 1 de marzo
  • 6, 7 y 8 de marzo
  • 13, 14, y 15 de marzo
  • 20, 21 y 22 de marzo

A partir del 27 de marzo, abrirá ininterrumpidamente hasta su cierre, el 5 de abril. El horario de apertura será de tarde, da partir de las 17.00, aunque el cierre dependerá del flujo de público.

Noticias relacionadas y más

Una tradición de entretenimiento en Zamora

Un año más, los caballitos son la cita ideal para disfrutar de planes diferentes en Zamora, donde

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
  2. El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
  3. ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
  4. El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños
  5. Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora
  6. El luminoso piso en Zamora con garaje y terraza que será tuyo por 140.000 euros
  7. Las obras de humanización de Zamora capital incendian las redes con un nuevo problema
  8. Nuevo cambio en la Feria Taurina de San Pedro en Zamora: Borja Jiménez sustituye a Morante de la Puebla

Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarrila y el Duero capaz de llenar la piscina de la Sindical en dos segundos

Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarrila y el Duero capaz de llenar la piscina de la Sindical en dos segundos

Los caballitos vuelven a Zamora: horarios, fechas y ubicación

Los caballitos vuelven a Zamora: horarios, fechas y ubicación

Tomás Sánchez Santiago, zamorano Premio Castilla y León de las Letras: "Ahora hasta el pensamiento se delega en los influencers"

19 plantas eólicas y solares, en marcha al norte de Zamora, junto a Ricobayo

19 plantas eólicas y solares, en marcha al norte de Zamora, junto a Ricobayo

Los médicos hacen huelga de lunes a viernes: así afectará en Zamora

Los médicos hacen huelga de lunes a viernes: así afectará en Zamora

Jesús Álvarez repasará en Zamora su carrera televisiva vinculada al deporte

Jesús Álvarez repasará en Zamora su carrera televisiva vinculada al deporte

El 1-1-2 atiende en Zamora más de 23.000 incidentes al año: tipología de los 65 sucesos que de media se notifican al día en la provincia

El 1-1-2 atiende en Zamora más de 23.000 incidentes al año: tipología de los 65 sucesos que de media se notifican al día en la provincia

Máxima precaución: el Duero entra en nivel rojo de alerta en Toro y en Zamora hay riesgo de inundación en Villagodio

Tracking Pixel Contents