19 plantas eólicas y solares, en marcha al norte de Zamora, junto a Ricobayo

Diecinueve plantas de energías renovables, entre parques eólicos y huertos solares fotovoltaicos, están funcionando o en proyecto en la zona próxima al embalse de Ricobayo, que cuenta con una ventaja fundamental, como son las líneas de evacuación de alta tensión, tanto las disponibles como las que está previsto mejorar.

En esta área se encuentran ya en funcionamiento nueve instalaciones: los parques eólicos Valdelanave, Peñarroldana, Montamarta, La Vega I y II y las plantas fotovoltaicas de Sinus Solar, Las Capillas, Toscano Solar y Las Mulas.

Embalse de Ricobayo. / J. N.

Además, están previstos otros diez proyectos, las plantas fotovoltaicas Muelas, Ricobayo, Medallón Solar, Salinas Solar y Surco Solar y los parques eólicos Medallón, MG eólico Surco, Girasol Wind, Hortensia Wind y MG Toscano.

A información pública

Precisamente, sobre este último, el Ministerio de Industria acaba de sacar a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto del módulo eólico MG Eólico Toscano de 31,5 megavatios de potencia instalada, para su hibridación con el parque solar fotovoltaico existente Toscano Solar de 44,8 megavatios en los términos municipales de Cubillos, Moreruela de los Infanzones y Montamarta. Son siete aerogeneradores con una altura de 113 metros y un diámetro del rotor de 163 metros.

Por su parte, el servicio de Medio Ambiente de la Junta publicó la superación del impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica "Rabiche II" en los términos municipales de Morales del Vino y Zamora, aunque entre otros requisitos exige un control arqueológico intensivo en el entorno del BIC Calzada de la Plata y los enclaves de La Atalaya/Las Giraldas en Morales del Vino y Billares II en Zamora. Se trata de una instalación que ocupa 9,47 hectáreas y se ubica en Morales del Vino, aunque la línea soterrada de evacuación de casi 3,5 kilómetros cruza a Zamora. Hay otras tres instalaciones de este tipo en la misma zona, entre ellas la de La Nevera, justo al lado. El acceso a la instalación se hace por el kilómetro 2 de la carretera ZA-305, la carretera de Entrala.

Situación de parques eólicos y solares en marcha y proyectados en el área del norte de Zamora cercana al embalse de Ricobayo. | PROYECTO TOSCANO SOLAR / Cedida

Sin embargo, el desarrollo de las energías "verdes" es imparable en la provincia de Zamora. Sólo entre los proyectos en exposición pública por parte del Ministerio de Transición Ecológica para evaluación ambiental figuran otros muchos. Por ejemplo la planta solar fotovoltaica de Piedrahíta de Castro de 262,9 megalitos de potencia, el parque solar Venus de 105 megavatios en Algodre y Coreses, el parque solar Zafra, de casi 320 megavatios en Justel, Muelas de los Caballeros, Peque, Manzanal de los Infantes, Cernadilla, Asturianos y Palacios de Sanabria; el parque solar fotovoltaico Ricobayo 1 y 2 de cien megavatios en Muelas del Pan, Garnacha Solar, en Toro, de 150 megavatios; Júpiter, de 75 megavatios en Villalube, Venus de 111 megavatios también en Villalube, Pereruela, de 200 megavatios en este término, Valentina Solar, de 124,88 megavatios en Asturianos y la planta fotovoltaica Cubillos de 62 megavatios en este término y Valcabado.

Más parques eólicos

En parques eólicos los que están en tramitación ambiental en el Ministerio son el de Enerwind de 91 megavatios asociado a una planta fotovoltaica de 175 megavatios, el parque eólico Planada de 93 megavatios en la zona de Tábara, los parques eólicos "Isidoro y Veleta" de 54 y 66 megavatios respectivamente en Espadañedo y Muelas de los Cabañeros, Justel y Castrocontrigo; el parque eólico Sierra de la Parada de 55 megavatios, en Requejo, Hermisende y Lubián; el parque eólico Castilla, de 79,2 megavatios entre Villamayor de Campos en Zamora y Santa Eufemia del Arroyo en Valladolid y los parques eólicos Cabrera y Corporales, de 54 megavatios cada uno entre León y Zamora: Truchas, Encinedo, Rosinos de la Requejada y Palacios de Sanabria.

Entre los proyectos de híbridos de energías renovables aparece también una larga lista en Zamora. Está el sistema de almacenamiento de baterías de hibridación Las Capillas y su infraestructura de evacuación, en Cubillos, el módulo de almacenamiento de energía Delphinus de 18 megavatios de potencia instalada y su infraestructura de evacuación para su hibridación con la instalación fotovoltaica Delphinus Solar en Toro, el módulo de almacenamiento de energía Draco de 18 megavatios para su hibridación con el parque Draco Solar, también en Toro, el parque solar fotovoltaico de hibridación con el parque eólico Sierra de las Carbas, en la Sierra de la Culebra, el proyecto híbrido eólico-fotovoltaico Viriato de 144 megavatios, en Faramontanos de Tábara, Ferreras de Abajo, Friera de Valverde, Moreruela de Tábara, Pueblica de Valverde, Tábara y Villanueva de las Peras; el Muelo, de 43,2 megavatios en Otero de Bodas y Ferreras de Arriba, el proyecto de hidrógeno verde Sexmil compuesto por la planta solar fotovoltaica Pereruela de 104 megavatios, la de Sexmil de 98 en Cabañas de Sayago, el parque eólico El Cubo de 52,8 y la planta de hidrógeno verde de Corrales, o el de la Dehesica, con parque eólico, solar y baterías en Andavías y otros dos entre Valladolid y Zamora.