El 1-1-2 atiende en Zamora más de 23.000 incidentes al año: tipología de los 65 sucesos que de media se notifican al día en la provincia

El servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León atendió el pasado año un total de 23.728 incidentes en la provincia de Zamora que fueron comunicados a través del teléfono de emergencias de tres cifras.

Eso supone una media de 65 incidentes al día, lo que sitúa a Zamora en un lugar intermedio del conjunto de Castilla y León en cuanto a número de sucesos comunicados a ese servicio. Provincias de mayor tamaño como Valladolid (72.086 incidentes), Burgos (64.630), León (59.552) y Salamanca (53.315) anotaron un mayor número de incidencias comunicadas al 1-1-2, mientras que el número fue menos en Palencia (21.481), Ávila (20.739), Segovia (19.961) y Soria (11.323), mientras que otras 4.867 incidentes atendidos por ese servicio telefónico de Castilla y León se localizaban fuera de la Comunidad Autónoma, según se refleja en el balance del año 2025 del 1-1-2.

Por lo que respecta a los sucesos de Zamora, cerca de diez mil fueron urgencias sanitarias, ya que hubo 7.122 incidentes sanitarios en domicilio atendidos y 2.818 que se produjeron en un lugar público. Además, se comunicaron 1.615 accidentes viales sin heridos y 1.204 advertencias de obstáculos en la calzada, así como 942 referidas a otros peligros de la circulación.

Igualmente, se anotaron a lo largo del año 673 incidentes genéricos por ruidos y molestias, 190 por ruidos de un vecino y 156 provocados por un animal y 98 por los generados de forma específica por un establecimiento público.

Accidentes de tráfico y agresiones

La estadística constata igualmente que hubo 460 casos en los que se llamó al 1-1-2 para avisar de una conducción negligente y 376 por siniestros viales con personas heridas, mientras que en 363 casos se avisó de una persona o un objeto sospechoso y en 341 casos se dio aviso de la existencia de avispas o una colmena. En la nómina de sucesos canalizados a través del 1-1-2 también figuraron 325 casos de amenazas, 192 de agresiones genéricas, 190 de agresiones o amenazas domésticas, 171 casos de violencia de género y 114 de peleas. A pesar de existir también un teléfono específico para las conductas autolíticas, el 024, en el 1-1-2 se recibieron 233 avisos de suicidio o intento de suicidio.

Incidentes atendidos por el 1-1-2 en Zamora en el año 2025, por tipo de suceso Incidentes atendidos por el 1-1-2 en Zamora en el año 2025, por tipo de suceso

Entre los avisos por incendio, hubo en Zamora el pasado año 129 referidos a quema de cultivos, 119 de otro tipo, 79 incendios de viviendas, 54 de vehículos 46 de cunetas, 39 de tipo forestal, 25 en solares, seis incendios forestales de grado dos, cinco industriales, tres en vertederos. A todos ellos se les sumaron además 127 avistamientos de humo notificados y 109 comprobaciones de humo de las que no se sabía su origen.

Entre otros muchos incidentes, también se anotaron 15 por inundaciones, un número que a buen seguro este año, tras los episodios de lluvias de los últimos días, se incrementarán.