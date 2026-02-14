Una zamorana, al frente de la investigación sobre el radón

La oncóloga zamorana, Laura Mezquita, jefa de la unidad de tumores torácicos en el Hospital Clinic de Barcelona, asegura que el gas radón es "un factor de riesgo de cáncer de pulmón y además está bastante presente aquí en la provincia de Zamora". Mezquita tiene un grupo de investigación que se dedica a caracterizar el perfil de cáncer de pulmón que está asociado a radón "para intentar identificar puntos débiles del cáncer para nuevas terapias".

Y es que "precisamente el granito que tiene Zamora tiene un alto contenido de uranio, gas de donde procede el radón". Sin embargo, donde hay más riesgo es "dentro de las casas. Es más frecuente en plantas bajas, en sótanos, también puede haber en alguna primera planta. Es muy fácil de medir con unos dispositivos, con unos medidores pasivos, para saber si estamos expuestos". En caso positivo, hay que recurrir a un técnico "que sepa qué tipo de obra hay que hacer en casa para bajar los niveles. Depende de cómo esté construida la casa, se puede mitigar o evitar que salga esto".

Todas las casas construidas después del 2022 ya están protegidas del radón, "porque se incluyó en el código técnico", pero claro, la mayoría de las casas son anteriores y no es obligatorio hacer obras anti-radón", que pueden consistir en sistemas de ventilación, sellado de solera y otras, "depende del tipo de casa".

La paciente cero

En la conferencia, junto a la oncóloga Asunción Díaz y la psicóloga María Montejo, Mezquita indicó que el radón es la primera causa de cáncer de pulmón "en gente que nunca ha fumado y la segunda causa después del tabaco en gente que ha fumado". Es un factor de riesgo relevante, porque "hasta un 14% de los casos de cáncer tienen que ver con el radón. El radón es muy sinérgico y estudiamos cómo se combina con el tabaco o con otros factores de riesgo relevantes".

El estudio de este factor de riesgo surgió casi por casualidad. "Soy oncóloga, me dedico a tratar pacientes con cáncer de pulmón. Conocí en uno de mis primeros trabajos a una paciente de 40 años, nunca había fumado y fue ella la que me habló del radón. Yo no tenía ni idea. Luego ha salido en muchos medios: Pilar, paciente cero del radón".

Unos años después "tuve la oportunidad de hacer la tesis sobre no fumadores y medí el radón en casa de pacientes". Su paso por un gran centro de investigación en Francia supuso "una proyección brutal, pues me pusieron en contacto con gente que se dedica a estudiar la radioactividad del radón".

Como jefa de área de tumores torácicos en el Clínic, "nos dedicamos a tumores torácicos que son cáncer de pulmón, mesotelioma y tumores timicos que son muy poquito frecuentes. Es el 50% de mi tiempo y el otro 50% estoy en investigación y me dedico sobre todo al radón, al exposoma (factores ambientales), o sea, todos los factores de riesgo que aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad, sobre todo en cáncer de pulmón. Ahora empezamos a estudiar tumores cerebrales y también otro tipo de tumores que comparten las mismas vías moleculares que el cáncer de pulmón y que pensamos que pueden estar también relacionadas con el radón".

Eso sí, por desgracia, "la gente sigue fumando. Fuman menos, y fuman cosas más modernas que son tan peligrosas como el tabaco, pero aún así vemos que las cifras de cáncer suben; en no fumadores, en mujeres, en gente más joven", de ahí el hecho de estudiarlo todo integrado. La contaminación sobre todo en grandes ciudades "juega un rol seguro, porque inflama los tejidos". n