Zamora llama a la solidaridad con una nueva jornada de donación de sangre en Puerta Nueva

Zamora tiene una nueva oportunidad para demostrar que la solidaridad está en sus manos. La ciudad acoge esta semana una nueva jornada de donación de sangre en el Centro de Salud Puerta Nueva, una cita clave para reforzar las reservas y garantizar la atención sanitaria en hospitales de la provincia y de toda Castilla y León.

La colecta se celebrará el martes 17 de febrero en el laboratorio del centro, situado en la Calle de la Puerta Nueva, en horario de 15:45 a 20:15 horas. La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora y el respaldo de la Junta de Castilla y León.

Bajo el lema “La solidaridad está en tus manos”, la campaña recuerda que cada donación cuenta. Cada gota suma. Cada gesto salva vidas. Las transfusiones siguen siendo imprescindibles para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias y múltiples patologías que requieren un suministro constante de componentes sanguíneos.

Para donar es necesario tener más de 18 años, pesar al menos 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. El proceso es sencillo y seguro: tras una breve entrevista médica y la comprobación de los niveles de hemoglobina, la extracción apenas dura unos minutos. Sin embargo, su impacto puede prolongarse durante meses en la vida de quienes reciben esa ayuda anónima.

Desde la organización recuerdan que las reservas necesitan estabilidad durante todo el año y no solo en momentos puntuales. Por ello, animan tanto a donantes habituales como a quienes nunca han participado a acercarse al centro y dar el paso.

Además de esta jornada en Puerta Nueva, el punto fijo del Hospital Provincial mantiene su actividad semanal para facilitar la donación a quienes no puedan acudir el martes.

Zamora vuelve así a situar la solidaridad en el centro. Porque donar sangre es un acto sencillo, pero su valor es incalculable: detrás de cada bolsa hay una historia que puede continuar gracias a un gesto generoso.