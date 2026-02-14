El PSOE planta cara a la despoblación con diez medidas para Zamora

El candidato del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, defendió el viernes la urgencia de abordar con propuestas la despoblación y el desequilibrio territorial que afecta a la provincia.

Aludió a que según el INE, "Zamora ha perdido más de 55.000 habitantes desde 1987, un descenso superior al 25%", argumentó y desgranó un decálogo para revertir la situación.

Entre las medidas que los socialistas proponen figura "la reforma y cambio de la Ley de Ordenación del Territorio" que es del año 1998 para adaptarla a retos demográficos, climáticos y de sostenibilidad. Además, las diputaciones y los ayuntamientos "tienen que participar en esa nueva ordenación del territorio" y abogan por el modelo "Territorios a 30 minutos" que asegure el acceso a la sanidad, educación y transporte en menos de media hora.

El PSOE Zamora presenta las propuestas en materia de ordenación del territorio y reto demográfico para Castilla y León, dentro del proceso de elaboración del programa electoral para las próximas elecciones autonómicas. En el acto intervendrá Iñaki Gómez, candidato del PSOE a las Cortes de Castilla y León / José Luis Fernández / LZA

El candidato defendió los servicios públicos de calidad, especialmente sanidad y educación, para retener población rural. Demandó impulsar la cohesión territorial y la reducción de desigualdades, priorizando inversiones en zonas con desventajas estructurales e "implementar agendas de desarrollo urbano y rural para que haya planes comarcales adaptados para el territorio". Además, abogó por el fortalecimiento del municipalismo y la cogobernanza y enfatizó que "el futuro de nuestra comunidad autónoma, el futuro de Castilla y León, pasa por hacer del derecho a quedarse una realidad efectiva".

Por su parte, Agustina Martín subrayó que una comunidad tan extensa como Castilla y León "no puede seguir sin una ley que realmente ordene el territorio" y demandó una ordenación de la gestión medioambiental y el aprovechamiento forestal y de la gestión del agua.

Asentamiento de trabajadores

El número tres en las listas del PSOE por Zamora, Javier García, explicó que el "Estatuto de Autonomía contempla la creación de un plan plurianual para la convergencia interior que no se redacta desde el año 2010".

Argumentó que una de las medidas que propone el PSOE es la cuota cero para los autónomos en los primeros 24 meses, prorrogable a 36 si están asentados en municipios de menos de 5.000 habitantes, que "en nuestra provincia es muy importante porque son la totalidad de los municipios a excepción de la capital, Toro y Benavente".

También remarcó que la educación ayuda al asentamiento de población. "Tenemos comarcas enteras como puede ser Sayago o Aliste que no tienen alternativa de Formación Profesional que es tan importante para el tejido económico del medio rural".