El PP se erige como “garantía” para las personas mayores en Zamora

La candidata del Partido Popular a las Cortes por Zamora, Leticia García Sánchez, ha situado al Partido Popular como “la mejor garantía de bienestar, estabilidad y políticas eficaces, tanto para las personas mayores como para el conjunto de Castilla y León”. Lo ha transmitido durante la reunión celebrada con distintas asociaciones y entidades que trabajan con este colectivo en la provincia, en la que también han estado los candidatos Juan del Canto Sevillano y Ana Isabel Castaño Villarroel.

“El Partido Popular es una garantía para las personas mayores, porque ofrece tranquilidad y políticas que de verdad protegen su autonomía y su bienestar”, señaló García en un encuentro definido como un espacio de escucha activa, reconocimiento y compromiso con la mejora continua de su calidad de vida.

Aval de gestión y proyecto de futuro

Durante su intervención, la candidata quiso además reivindicar el papel político de su formación, expresando el orgullo de formar parte del Partido Popular, “único partido con el aval de la gestión y proyecto de futuro para Castilla y León”.

En este sentido, explicó que representar hoy al PP significa asumir una forma concreta de entender la política "basada en la estabilidad institucional y el servicio público".

Reunión de Leticia García con colectivos de la tercera edad. / Cedida

Así, señaló que supone ser el último partido constitucionalista de España; defender el modelo autonómico que ofrece una gestión próxima al ciudadano; ser el partido que defiende al campo y el mundo rural; creer en la libertad y la igualdad de todos vivan donde vivan; y, frente a quienes —según indicó— destruyen y separan, construir puentes entre generaciones, territorios y personas.

También destacó que el Partido Popular es la organización política más grande de España, capaz de ofrecer un balance de gestión sin huir de los problemas y de plantear el mejor proyecto de futuro para Castilla y León.

García añadió que este proyecto tiene un objetivo claro: situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir, recordando que la comunidad ya es líder en ámbitos como la educación gracias “al trabajo serio, el esfuerzo y la buena gestión”. Asimismo, defendió que “por experiencia, por resultados y por sentido de Estado, el mejor instrumento para servir a Castilla y León y a España es el Partido Popular”.

Soluciones para los problemas reales de los mayores

García subrayó que Castilla y León es pionera en la puesta en marcha de iniciativas destinadas a dar soluciones a los problemas e inquietudes reales de las personas mayores, tanto en la esfera de los cuidados como en la promoción del envejecimiento activo y su participación en los distintos ámbitos sociales.

Durante la reunión, García destacó que Zamora ha experimentado en esta legislatura un impulso notable en políticas de apoyo al envejecimiento activo, fortaleciendo programas como el Club de los 60, que supera ya los 27.000 socios en la provincia, o el Programa Interuniversitario de la Experiencia, que ha duplicado su alumnado, reforzando una oferta constante de actividad cultural, social y formativa para los mayores activos.

Los asistentes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo las redes de proximidad en barrios y pueblos, reforzando las medidas frente a la soledad no deseada, un problema al que ha prestado especial atención el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco mediante iniciativas como el Plan de Acción contra la Soledad No Deseada y la creación de la Red Amiga, orientadas a mejorar la detección de situaciones de aislamiento y coordinar el acompañamiento de los mayores.

Permanecer en el hogar

También se destacó el papel esencial de los programas que permiten que los mayores puedan permanecer en su hogar con seguridad y autonomía, como la ayuda a domicilio que atiende a cerca de 4.000 personas en la provincia o la teleasistencia avanzada que, junto a la incorporación constante de nuevas tecnologías, permite ofrecer respuesta inmediata y acompañamiento a quienes viven solos.

García recordó asimismo la apuesta de Alfonso Fernández Mañueco por la ampliación de la red de recursos públicos, con la construcción del nuevo centro residencial para personas mayores en Zamora, "que permitirá aumentar la oferta pública de plazas y complementar el trabajo del tercer sector y de las entidades asistenciales".

La candidata agradeció la labor imprescindible del tejido asociativo zamorano y la colaboración de las entidades del Tercer Sector para seguir construyendo políticas junto a quienes trabajan sobre el terreno cada día, trasladando el compromiso del Partido Popular de Zamora "con el desarrollo de medidas que permitan que cada persona mayor viva como quiere: con autonomía, compañía, tranquilidad y bienestar", enumeró.

En la reunión han participado la Federación de Jubilados y Pensionistas, Cáritas, Cruz Roja, la Universidad de la Experiencia, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, y la asociación de Jubilados y Pensionistas de Zamora.