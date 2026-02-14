La meteorología condiciona el arranque del antruejo

El tiempo frío y desapacible hizo que el inicio del grueso del programa festivo del Carnaval fuera algo descafeinado el viernes en la capital.

La carpa instalada en la Plaza Mayor según avanzaba la tarde comenzó a registrar una mayor afluencia, sobre todo, de público familiar. De manera paralela por la ciudad empezaron a verse grupos de jóvenes disfrazados y a la puerta del colegio del Arias Gonzalo la murga de Los Pobladores, caracterizados como madres y abuelas a la puerta de un centro educativo, cantaron "La valla" que el fin de semana estrenaron en el Teatro Principal, una propuesta que cosechó el premio de mejor canción de humor en el certamen de murgas.

El centro de interpretación de las Ciudades Medievales, además, albergó una charla sobre el Carnaval de Zamora, organizada por la Santa Merienda, y varias murgas, tanto oficiales como callejeras, y alguna charanga actuaron a lo largo de Santa Clara para sorpresa de muchos viandantes.

La actividad carnavalera, programada desde el Ayuntamiento de Zamora, tocó a su fin con una fiesta, en la que era recomendable ir disfrazado, a cargo de la discoteca móvil Diamond en la carpa de la Plaza Mayor. n