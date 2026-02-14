Máxima precaución: el Duero entra en nivel rojo de alerta en Toro y en Zamora hay riesgo de inundación en Villagodio

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...El refrán puede servir de advertencia para lo que puede avecinarse en la ciudad de Zamora en las próximas horas, después de que la Confederación Hidrográfica del Duero haya decretado el nivel rojo de alerta por la crecida del río Duero a su paso por Toro, donde se acerca ya a los 1.250 metros cúbicos por segundo. Eso supone 1,25 millones de litros de agua que bajan cada segundo por el río y que anegan buena parte de la vega toresana.

Aunque los problemas no son mayores a los habituales derivados de la crecida, el río en Toro anega ya tierras de cultivo, fincas de recreo, algunos caminos, la carretera ZA-633 y la ZA-P-1102, que comunica la Nacional 122 con Granja Florencia. Del mismo modo, la propia carretera Nacional 122 se ve afectada por el desbordamiento y hace que el carril derecho esté cortado a las afueras a de esa localidad, a la altura del kilómetro 433, en sentido creciente de la circulación, según la alerta emitida por la Dirección General de Tráfico.

El panorama no es nada halagüeño, ya que, río arriba, el caudal del Duero también baja en nivel rojo de alerta fijado por la CHD, por lo que no se espera una mejoría, sino que la tendencia es de aumento del caudal.

Aunque la ciudad se encuentra inmersa en la celebración de los carnavales, los toresanos no dejan de mirar al río ante el caudal que acumula el Duero por la última crecida y que ha obligado a cortar los accesos al Puente de Piedra, caminos rurales y las carreteras más próximas al cauce para evitar incidentes.

La pradera del Cristo de las Batallas, anegada

El mirador del Espolón se ha convertido en los últimos días en el punto de encuentro de toresanos y visitantes que no quieren perderse una imagen que quedará grabada en su retina, ya que el desbordamiento del río ha provocado la anegación de la pradera del Cristo de las Batallas, de fincas de recreo y de parcelas de cultivo situadas en la fértil vega de Toro.

La agrupación municipal de Protección Civil de Toro mantiene una constante vigilancia del río ante la tendencia ascendente del caudal.

El río Duero a su paso por Zamora, con el paseo fluvial junto al Puente de Piedra totalmente inundado y la gente contemplando la crecida del caudal. / Víctor Garrido

Ante esta situación, en la ciudad de Zamora también se adoptan medidas preventivas por lo que pueda llegar. Al margen de la espectacular imagen de la crecida que cientos de ciudadanos se han acercado a contemplar a orillas del río en Zamora, el récord de caudal del Duero preocupa especialmente en el barrio de Villagodio.

Desembocadura del Valderaduey

Lo cargado de agua que baja provoca un efecto rebote en la desembocadura del Valderaduey y hace que la avenida de ese afluente tenga problemas para entrar y la aportación provoque una subida del nivel en la desembocadura hasta el punto de llegar a inundar fincas y casas de labranza de la zona.

Por ello, ese punto crítico es uno de los que concita especial vigilancia por parte de la Policía Municipal, los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora y los integrantes de la Agrupación municipal de Protección Civil de Zamora.

No es la única zona que concita atención, ya que según ha indicado la Concejalía de Protección Ciudadana de Zamora, se presta igualmente especial atención al cauce del arroyo de Valorio, tanto en la desembocadura en el Duero como en la zona de la Rinconada.

Carril bici de Valorio

Además, el efecto del viento ha hecho que en Valorio varios árboles hayan caído sobre el carril bici y el cauce del arroyo, por lo que se han señalizado las áreas con riesgo.

Por lo que respecta a los paseos fluviales, el de la margen derecha se encuentra totalmente inundado en el tramo entre el Puente de Hierro y el de Piedra e igualmente hay otros tramos invadidos por el agua en ambas márgenes.

De algunos bancos apenas asoma la parte alta y otros están ya completamente ocultos por el agua, como ocurre también con mesas de madera, papeleras y otro mobiliario urbano ribereño. También resulta impactante la imagen en los Pelambres, con la mayor parte de la zona de esparcimiento ocupada por la avenida de agua y los nuevos vestuarios de madera convirtiéndose en islas entre la corriente.

El nivel del río ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Duero mantuviera este sábado el nivel naranja en Zamora, donde el caudal a las seis de la tarde era de 1.196,65 metros cúbicos por segundo, mientras que en Toro estaba en nivel de alarma y alcanzaba 1.239,04.