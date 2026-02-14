Los candidatos del PP recogen las inquietudes del tejido empresarial

Los candidatos del Partido Popular por Zamora a las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Leticia García Sánchez, Juan del Canto Sevillano y Santiago Moral Matellán, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Zamora (CEOE-Cepyme).

El encuentro forma parte de la ronda de contactos con la sociedad civil que están llevando a cabo los candidatos y ha tenido como objetivo principal escuchar las necesidades de los distintos sectores empresariales de la provincia para integrar sus propuestas en el programa electoral de cara a consolidar el crecimiento económico e industrial de Zamora.

Durante la reunión, Leticia García ha destacado que las elecciones de Castilla y León se centrarán en los asuntos que interesan a esta tierra.

"Las elecciones del 15 de marzo van a versar sobre Castilla y León y sobre Zamora, sobre las personas de esta tierra, sus problemas y sobre las soluciones que ofrecemos", ha afirmado.

García ha subrayado que el Partido Popular se presenta a las elecciones con un balance de gestión eficaz, de crecimiento económico, de creación de empleo, de apoyo a las personas y teniendo a las familias como eje central de todas nuestras políticas.

"El proyecto del PP de Castilla y León es un proyecto de futuro y de ambición: conseguir que nuestra comunidad esté entre las tres mejores para vivir", ha añadido.

En el encuentro con CEOE-Cepyme, Leticia García ha recordado que Zamora vive el mayor impulso económico y de proyección industrial de las últimas décadas gracias a las iniciativas del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, con proyectos como el Polígono Industrial de Monfarracinos, el Puerta del Noroeste de Benavente, el Hub tecnológico de La Aldehuela, los programas territoriales de fomento de Tierra de Campos y el Plan de la Raya, "que están impulsando el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial".

Economía de futuro

El PP ha subrayado su compromiso con la economía del futuro, con el pequeño comercio y con el colectivo de autónomos, "especialmente perjudicado por las políticas fiscales del Gobierno de Sánchez"; al tiempo que ha recordado que la bajada de impuestos ha sido una constante del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Los candidatos han coincidido con los empresarios en la necesidad de reducir trabas burocráticas y se han comprometido a mantener la exigencia de fiscalidad diferenciada al Gobierno para que se reconozca a la provincia como zona de baja densidad poblacional, de modo que las empresas locales, especialmente en el medio rural, puedan beneficiarse de ayudas similares a las de otros territorios.

García ha compartido también la importancia de seguir apostando por la colaboración público-privada para fortalecer el tejido productivo de la provincia, que ha protagonizado un avance significativo en competitividad y creación de empleo, con un incremento de 3.400 afiliados a la Seguridad Social y un descenso del desempleo de más del 18% en los últimos cuatro años. n