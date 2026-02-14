Los bomberos del Consorcio Provincial realizan numerosas intervenciones en la provincia de Zamora

Los efectivos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación Provincial de Zamora, con base en Rionegro del Puente, han llevado a cabo durante la jornada de este sábado múltiples intervenciones como consecuencia de las incidencias provocadas por los fuertes vientos asociados al paso de la borrasca Oriana por la provincia.

Las actuaciones se han centrado principalmente en la retirada de árboles caídos, aseguramiento de elementos estructurales y eliminación de riesgos para la circulación y la seguridad de los vecinos en diferentes puntos del territorio provincial.

Entre las intervenciones más destacadas realizadas por el Parque Zona Norte figuran:

La retirada de un árbol caído junto al local social de Castellanos , que suponía un riesgo para las instalaciones municipales.

, que suponía un riesgo para las instalaciones municipales. La actuación en Espadañedo , donde parte de la cubierta de chapa de una vivienda resultó desplazada por las fuertes rachas de viento, procediéndose a su aseguramiento.

, donde por las fuertes rachas de viento, procediéndose a su aseguramiento. La retirada de u n árbol que cayó sobre un vehículo en Pedralba de la Pradería , incidente que se saldó sin daños personales.

, incidente que se saldó sin daños personales. La eliminación de otro árbol caído en San Juan de la Cuesta .

. La retirada de un árbol que obstaculizaba la carretera ZA-P-2666, en el kilómetro 4, entre Triufé y Sampil de Sanabria, restableciendo la normalidad en la vía.

De forma paralela, en el Parque de Bomberos de Benavente:

Carretera ZA-P-1511, kilómetro 7, entre Manganeses de la Polvorosa y Morales del Rey.

Carretera ZA-P-1511, kilómetro 28, a la altura de Alcubilla de Nogales.

Asimismo, trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de carreteras de la Diputación realizaron actuaciones complementarias para garantizar la seguridad vial en la ZA-P-2658, entre Mombuey y Otero de Centenos, y en la ZA-L-2681, desde la N-525 hasta Villar de los Pisones.

Desde el Consorcio Provincial se destaca la rápida coordinación entre bomberos y servicios de mantenimiento viario, lo que ha permitido resolver las incidencias sin que se hayan registrado daños personales, pese a la intensidad del episodio meteorológico.

La Diputación recomienda extremar la precaución ante la previsión de continuidad de rachas de viento en las próximas horas y recuerda la importancia de avisar al servicio de emergencias ante cualquier situación de riesgo.