Zamora modera la inflación al 2% y arranca el año con una bajada del IPC del 0,6%
En enero, Zamora registró un descenso mensual del IPC del 0,6%, destacando por una mayor contención de precios en comparación con Castilla y León y el conjunto de España
El coste de la vida dio un respiro en Zamora al comienzo del año. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró enero con una caída mensual del 0,6% en la provincia, un descenso más acusado que el registrado en el conjunto de Castilla y León (-0,5%) y en la media nacional (-0,4%), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a esa corrección respecto al mes anterior, la evolución interanual se mantiene en positivo. La inflación en Zamora se situó en el 2,0%, una décima por debajo del dato autonómico (2,1%) y tres décimas inferior al nacional (2,3%). Con ello, la provincia se mueve en niveles moderados dentro del mapa regional.
El comportamiento de los precios en enero viene marcado, en el conjunto de Castilla y León, por el empuje de algunos capítulos que continúan presionando el índice. Destacan:
- Bebidas alcohólicas y tabaco (+4,8%)
- Seguros y servicios financieros (+4,0%)
- Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,4%)
- Restaurantes y hoteles (+5,1%)
En el lado contrario, las rebajas volvieron a notarse en:
- Vestido y calzado (-1,9%)
- Transporte (-0,9%)
- Información y comunicaciones (-0,3%)
Estos descensos contribuyeron a la caída mensual del IPC en el arranque del año.
Con estos datos, Zamora inicia 2026 con una inflación contenida, situándose ligeramente por debajo de la media regional y nacional, en un contexto en el que alimentación y servicios siguen liderando los incrementos interanuales.
