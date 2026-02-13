Zamora modera la inflación al 2% y arranca el año con una bajada del IPC del 0,6%.

El coste de la vida dio un respiro en Zamora al comienzo del año. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró enero con una caída mensual del 0,6% en la provincia, un descenso más acusado que el registrado en el conjunto de Castilla y León (-0,5%) y en la media nacional (-0,4%), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a esa corrección respecto al mes anterior, la evolución interanual se mantiene en positivo. La inflación en Zamora se situó en el 2,0%, una décima por debajo del dato autonómico (2,1%) y tres décimas inferior al nacional (2,3%). Con ello, la provincia se mueve en niveles moderados dentro del mapa regional.

IPC. / Instituto Nacional de Estadística

El comportamiento de los precios en enero viene marcado, en el conjunto de Castilla y León, por el empuje de algunos capítulos que continúan presionando el índice. Destacan:

Bebidas alcohólicas y tabaco (+4,8%)

Seguros y servicios financieros (+4,0%)

Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,4%)

Restaurantes y hoteles (+5,1%)

En el lado contrario, las rebajas volvieron a notarse en:

Vestido y calzado (-1,9%)

Transporte (-0,9%)

Información y comunicaciones (-0,3%)

Estos descensos contribuyeron a la caída mensual del IPC en el arranque del año.

Noticias relacionadas

Con estos datos, Zamora inicia 2026 con una inflación contenida, situándose ligeramente por debajo de la media regional y nacional, en un contexto en el que alimentación y servicios siguen liderando los incrementos interanuales.