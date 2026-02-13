ZA! FEST consolida su éxito en Zamora con una edición que reunió a cientos de personas y sin incidencias
La organización del ZA! FEST ya planea una posible edición de verano tras el éxito de la última convocatoria, que atrajo a cientos de asistentes y dejó huella en redes sociales
ZA! FEST ya no juega a ser promesa, este sábado se comportó como lo que empieza a ser en la ciudad, una fecha con peso propio. La edición cerró más de diez horas de música sin interrupción, reunió a cientos de personas y sostuvo un ambiente constante de principio a fin. La jornada discurrió con normalidad y sin incidencias destacables.
El cartel mantuvo la tensión durante toda la noche y cumplió con lo que el público fue a buscar. Uno de los picos llegó con DJ Neil, referencia del remember en el panorama nacional, que entró directo a la pista y subió una marcha el ritmo del festival en un tramo decisivo.
Danny BPM firmó otra de las sesiones más seguidas. Llegaba con el aval de superar los 250.000 oyentes mensuales en Spotify y lo trasladó al directo con una propuesta ágil, bien ordenada y efectiva, capaz de mantener el recinto lleno y de apuntalar al festival dentro del circuito actual de electrónica y remember.
El momento de la noche, sin embargo, fue el B2B entre Danny BPM y DJ Neil. El mano a mano, poco habitual en este tipo de formatos, terminó convirtiéndose en el pasaje más celebrado por los asistentes, con una conexión evidente entre cabina y público. En clave local, David Zelmar se integró en la línea general de la programación y sostuvo la energía en una franja determinante, aportando continuidad y equilibrio al conjunto.
La edición incorporó además un elemento diferencial con el directo de Drumshow, que añadió percusión en vivo y un componente visual y escénico que amplió la experiencia más allá de la cabina y elevó la puesta en escena.
Fuera del recinto, el festival también se hizo notar en redes sociales. La actividad y la repercusión digital se tradujeron, según la organización, en un impacto que ayuda a proyectar a Zamora como una ciudad capaz de acoger propuestas culturales actuales y de formato ambicioso.
Con la respuesta del público como aval, la organización trabaja ya en la posibilidad de una edición de verano. El objetivo: abrir una nueva etapa de crecimiento para el proyecto y seguir consolidando ZA! FEST como una cita estable en el calendario cultural zamorano.
