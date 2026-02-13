Toro, capital del carnaval

Cuando febrero llega a Toro, la ciudad despierta con un aire distinto. La música, color y risas recorren cada calle, y vecinos, vecinas y visitantes se preparan para vivir unos días donde la tradición y la creatividad se encuentran. Este 2026, los Carnavales de Toro, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, prometen emociones y diversión para todos.

Concurso de coplas de la pasada edición. | | M. J. CACHAZO

La alegría arranca con los más pequeños, que llenan de magia el primer Desfile de Chupetines y el baile infantil en la Carpa Municipal previstos para esta tarde. Después, el pregón de Carnaval da inicio oficial a la fiesta y que este año será muy especial ya que rinde homenaje a una persona que siempre ha vivido esta festividad intensamente, Pedro Motrel Rivas.

Desfile infantil del pasado año. | | ARCHIVO

La noche se enciende con la música de Diego Duende DJ en "Leña al Mono que es de Goma" y un fotomatón que captura recuerdos imborrables de la velada "Guay del Paraguay".

A partir de esta jornada, las murgas de las peñas toresanas tomarán las calles y no callarán hasta el Entierro de la Sardina, entonando coplas afiladas y cargadas de ironía sobre la actualidad social y política.

La creatividad se desborda al mediodía siguiente con el concurso de disfraces de mascotas, mientras que los niños se preparan para la Boda tradicional infantil, protagonizada por Mónica Moreno Martín y Pablo García de la Calle, con Amelia Pascual García y Nacho Moreno Martín como padrinos.

Y cuando llegue la tarde, el Concurso Regional de Coplas en el Teatro Latorre pondrá en pie al público con sátira, humor y canciones llenas de ingenio. La noche continúa con la Quedada Carnavalera en el Arco de Corredera, seguida de un desfile animado por charangas y la Escuela de Batucada K-Charros.

El corazón del Carnaval latirá con fuerza durante el Domingo Gordo. La Plaza de la Colegiata vibrará con el Encuentro de Murgas, mientras las calles se llenan de humor con el Concurso de Parodias. La actuación de Las Domingueras adornará la tarde y la Boda tradicional de adultos estará protagonizada por Charo Cano Blanco y Javi de la Calle Matilla, con Lucía de la Calle Cano y Hugo Cano Calleja como padrinos. Un acto tradicional que añade un toque entrañable y teatral a la ciudad. Esta Boda tradicional es precisamente uno de los ritos que hace peculiar la celebración de las Fiestas de Carnaval en Toro y que no se celebra en otros lugares de España. Las mujeres y hombres de la villa se visten con los trajes típicos, simulando la unión entre Don Carnal y Doña Cuaresma.

La jornada se cerrará con charangas, murgas y el Concurso de Imitaciones Musicales, donde risas y música se mezclarán en un mismo espectáculo.

Los desfiles continuarán transformando las calles en un gran escenario. Así los más pequeños toman protagonismo con el desfile infantil, que parte de San Francisco y culmina con la fiesta en la Carpa acompañada de Devil’s Sound y sus muñecos. Más tarde, los adultos se sumarán al desfile de Carnaval, con salida también desde San Francisco y animación en la Carpa con disco móvil Energy.

Y cuando el miércoles llega, el Carnaval se despide con el Entierro y quema de la Sardina, a cargo de Rurro Teatro. El cortejo parte de San Francisco y, tras la ceremonia, vecinos y visitantes comparten sardinas y vino en la Plaza Mayor, cerrando unos días donde Toro se convierte en un espectáculo vivo de música, disfraces y comunidad.

