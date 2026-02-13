Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los problemas de los jóvenes "enganchados" a la redes

Ansiedad, aislamiento social, dependencia de las pantallas e incluso problemas de salud se derivan del uso excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes. Profesores y padres se formaron en la Jornada Provincia de Plan de Seguridad y Confianza Digital, que se celebró en el Teatro Ramos Carrión con la presencia de expertos de diversos ámbitos.

Un momento de la mesa redonda sobre «Seguridad y educación». | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

B. Blanco García

Problemas no solo a nivel individual, sino también emocional y social son los que pueden afectar a los jóvenes debido al mal uso de internet y las redes sociales.

Desde los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Olga Rivera apunta que los primeros se centran en una bajada del rendimiento académico. "Son alumnos que en clase no están atentos, se olvidan de hacer las tareas y pierden el interés por las clases", señala, añadiendo a estos problemas en clase otros como los trastornos de sueño o incluso dolores físicos "a veces, sin una causa clara, con dolores de cabeza o nauseas", pone como ejemplos.

El dejar de lado aficiones como la práctica de algún deporte o el salir con los amigos son otras de las consecuencias de un uso compulsivo del móvil. "No pueden estar diez segundos sin mirarlo", señala la orientadora.

En el plano emocional, "el impacto es más fuerte", asegura Rivera. Esto se traduce en ansiedad constante y apatía.

"Comienzan también a manifestar sentimientos de culpabilidad y vergüenza, aunque no hayan hecho nada malo, porque se sienten culpables de haber caído en las garras de las redes sociales y se sienten señalados por el grupo, lo que hace que baje su autoestima y se empiecen a creer aquellos insultos que hay sobre ellos en las redes", añade.

El experto Carlos Puente, de Incibe, durante su conferencia. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Por último, no hay que olvidar los problemas en el plano social, con esa tendencia a aislarse y rechazar el contacto.

Jornada para la comunidad educativa

De todas estas problemáticas derivadas de las redes sociales se habló en la Jornada Provincial del Plan de Seguridad y Confianza Digital de Zamora, que reunió a profesores, familias y alumnos para tratar usos, herramientas y dificultades vinculadas a las nuevas tecnologías dentro y fuera del aula, con especial atención a los más jóvenes como usuarios.

La jornada, celebrada en el Teatro Ramos Carrión, contó con ponencias de expertos como Pablo Garaizar Sagarminaga, de la Universidad de Deusto, quien se centró en "Apuntes para desenvolverse con seguridad y responsabilidad en las sociedad digital"; Carlos Puente Pérez, quien expuso "Herramientas para educar en ciberseguridad en tiempos de IA", desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad o Luisa Bernal Montoya, periodista de la Fundación Maldita.es, quien fue la encargada de cerrar este encuentro hablando y alertando sobre el auge de las noticias falsas en las redes y cómo reconocerlas.

