Cinefórum
Proyección y coloquio con La Caneli de la película "Maspalomas" en Zamora
El colectivo Kuza organiza la proyección fijada para el 24 de febrero en Multicines Zamora
El colectivo Kuza (Kuir Zamora) ha organizado una sesión de cinefórum que tendrá lugar el próximo día 24 de febrero a las 19.30 horas en Multicines Zamora y en la que se proyectará "Maspalomas", película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, de la productora Moriarti, que está nominada este año a nueve premios Goya.
Para asistir a la actividad ya están disponibles las entradas en la web del cine en el que se celebra.
La proyección y el coloquio posterior contarán con la participación de La Caneli, travesti zamorana que, además de dirigir Canelis and Dragonas, su pódcast sobre "cine, series y mariconeo en general", participa habitualmente en eventos cinéfilos de toda índole.
Así, tras la proyección, La Caneli y militantes de Kuza dinamizarán un debate en el que todas las asistentes están invitadas a participar.
Argumento de la película
"Maspalomas" narra la vida de Vicente, un hombre homosexual de 76 años que lleva una vida de sol, fiesta y placer en Maspalomas. Tras un accidente, tendrá que volver a San Sebastián, donde tendrá que enfrentarse con fantasmas del pasado, una vuelta al armario y un dificultoso pero necesario propósito de enmienda.
Su historia invitará a las asistentes a reflexionar en torno a las disidencias sexuales y el armario, pero no solo: el amor y la sexualidad en edades maduras, las vivencias en torno a lo colectivo y lo individual o la pertenencia y el tiempo serán ejes sobre los que poder pensar juntas.
Desde Kuza han asegurado que "el cine es uno de los medios más potentes de difusión de ideas, creación de debate y reflejo de otras realidades fuera de la norma, como las que vivimos en nuestro día a día las personas queer".
Por ello, han planteado este como un espacio de encuentro, disfrute y reflexión colectiva en torno a las películas y las realidades a las que apelan.
Las entradas pueden adquirirse ya en la web de Multicines Zamora o el propio día del evento en taquilla por un precio de cinco euros.
