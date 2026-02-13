Proyección y coloquio con La Caneli de la película "Maspalomas" en Zamora

El colectivo Kuza (Kuir Zamora) ha organizado una sesión de cinefórum que tendrá lugar el próximo día 24 de febrero a las 19.30 horas en Multicines Zamora y en la que se proyectará "Maspalomas", película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, de la productora Moriarti, que está nominada este año a nueve premios Goya.

Para asistir a la actividad ya están disponibles las entradas en la web del cine en el que se celebra.

La proyección y el coloquio posterior contarán con la participación de La Caneli, travesti zamorana que, además de dirigir Canelis and Dragonas, su pódcast sobre "cine, series y mariconeo en general", participa habitualmente en eventos cinéfilos de toda índole.

Así, tras la proyección, La Caneli y militantes de Kuza dinamizarán un debate en el que todas las asistentes están invitadas a participar.

Argumento de la película

"Maspalomas" narra la vida de Vicente, un hombre homosexual de 76 años que lleva una vida de sol, fiesta y placer en Maspalomas. Tras un accidente, tendrá que volver a San Sebastián, donde tendrá que enfrentarse con fantasmas del pasado, una vuelta al armario y un dificultoso pero necesario propósito de enmienda.

Su historia invitará a las asistentes a reflexionar en torno a las disidencias sexuales y el armario, pero no solo: el amor y la sexualidad en edades maduras, las vivencias en torno a lo colectivo y lo individual o la pertenencia y el tiempo serán ejes sobre los que poder pensar juntas.

Desde Kuza han asegurado que "el cine es uno de los medios más potentes de difusión de ideas, creación de debate y reflejo de otras realidades fuera de la norma, como las que vivimos en nuestro día a día las personas queer".

Por ello, han planteado este como un espacio de encuentro, disfrute y reflexión colectiva en torno a las películas y las realidades a las que apelan.

Las entradas pueden adquirirse ya en la web de Multicines Zamora o el propio día del evento en taquilla por un precio de cinco euros.