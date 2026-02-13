La primera línea de ayudas para crear empresas en La Raya de Zamora, en marzo

"A lo largo del mes de marzo saldrá la primera convocatoria de ayudas a la creación y ampliación de empresas" del Plan de la Raya, línea que está dotada con cuatro millones de euros de aquí a 2027. Fue el principal anuncio del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, en el transcurso de los debates de un Pleno con acuerdo básico en el fondo de los asuntos, pero discrepancias formales en las que se coló, inevitablemente, el clima de la campaña electoral para las próximas autonómicas de Castilla y León, que están prácticamente a un mes vista.

Se aprobó por unanimidad el reglamento de uso del Vivero de Empresas de la Diputación en La Aldehuela, que fija las condiciones y precios y que tiene como finalidad incrementar espacios para el Hub de La Aldehuela que promociona la Junta, además de adecuaciones en despachos para otro tipo de empresas.

Salió adelante asimismo, con la abstención de IU, la modificación del convenio con el Ayuntamiento de Corrales para la construcción de la depuradora. El Ayuntamiento pidió ubicar la EDAR en una zona más alejada del casco de la prevista en el proyecto original, cambio que fue aceptado aunque supuso un incremento de costes, de los iniciales 707.000 euros, sufragados en un 40% por la Junta, un 40% por la Diputación y un 20% por el Consistorio, a 140.000 euros más, de los cuales, en la misma proporción, 54.000 le toca poner a la institución provincial.

Se modificó a continuación el convenio con la Junta para el desarrollo de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resilencia, con el fin de minorar en 12.000 euros la adaptación de accesos en la guardería de La Veguilla, en Benavente, (porque no se gastó ese dinero) e incrementar en 81.000 la obra en el Ceas rural. La oposición no puso reparos al fondo del asunto, pero sí a las deficiencias formales, denunciadas por los servicios técnicos, que advierten incluso del peligro de anulabilidad de la subvención.

El asunto es que el convenio lo firmaron la consejera de Familia, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, en papel, en lugar de hacerlo electrónicamente como se exige a los ayuntamientos, sin fecha y sin la presencia del secretario, que niega haber estado presente y de hecho el documento está sin su rúbrica.

El diputado Ramiro Silva restó importancia a las críticas, ya que, dijo, estas obras, que están hechas, tuvieron un seguimiento pormenorizado de la Unión Europea que certificó su correcta ejecución. Por tanto, no se ha puesto en riesgo ninguna subvención.

Plan de la Raya

Se aprobó después la modificación de créditos para incrementar en un millón de euros el presupuesto para el Plan de la Raya, cantidad que dobla la prevista presupuestariamente. En este caso también la oposición sacó a la luz los reparos técnicos porque la partida carece de justificación de la urgencia y no aparece en el plan de subvenciones. IU y PSOE se preguntaron por qué el equipo de Gobierno "pudiendo hacer las cosas bien, las hace mal".

Faúndez, por su parte, defendió un plan que supone una inversión de seis millones por parte de la Junta y seis millones por parte de la Diputación y que ya tiene actuaciones en marcha como la del Camino del Lobo o el camping de Galende y otras previstas como la carretera de Puebla a Rionor, la de la 122 a Pino del Oro y Moral de Sayago y la de Cubo de Benavente a Molezuelas de la Carballeda. Un plan que, dijo, beneficiará a comarcas necesitadas como son Sanabria-Carballeda, Aliste y Sayago y que este mes de marzo sacará la primera línea de ayudas para creación y ampliación de empresas. Defendió que este si es un plan serio, y no el del Oeste, aprobado por un consejo de ministros presidido por Zapatero en León en una campaña electoral y que resultó ser una "estafa piramidal, el timo del toco-mocho".

"El dedo es su vicio"

En la siguiente modificación de crédito lo que se aprobaron fueron los 2.165.000 euros del Plan Dinamiza, que se van a repartir como subvenciones nominativas en lugar de concurrencia competitiva. "El dedo es su vicio", decía Laura Rivera, portavoz de IU, en referencia al gusto por las subvenciones nominativas, que se utiliza para repartir ocho de los 16 millones disponibles en la institución para estos fines. Admitió, eso sí, que los criterios de reparto son objetivos. En el mismo aspecto incidió la socialista Sandra Veleda, quien afeó asimismo el uso de esa fórmula de subvención nominativa, pese a estar de acuerdo con el reparto: "Ustedes lo hacen mal hasta cuando aciertan".

El presidente provincial explicó que el Dinamiza, para contratar parados en los pueblos y realizar tareas de mantenimiento, sube 165.000 euros sobre los dos millones del pasado año. En la fórmula de reparto se excluye a Benavente, que recibe 61.000 euros, Toro, que se lleva 51.000 y Morales del Vino, con 49.000.

Para el resto de localidades se establece un fijo de tres mil euros más una fórmula que multiplica 394,41 euros por el número de parados inscritos en la Oficina de Empleo. El reparto se hace, dijo Faúndez, con "transparencia y objetividad" y la elección de la subvención nominativa se usa porque es mucho más rápida, de tal forma que hacia el mes de abril los pueblos ya pueden hacer los contratos. Una fórmula de concurrencia significaría publicaciones en el Boletín de la Provincia y plazos administrativos más largos, que harían retrasar hasta agosto el empleo de los parados. "Hay que ser realistas o torpes. Ese discurso no se lo compro", dijo señalando a la oposición.

Mociones

Buena parte del debate del pleno se centró en las mociones. Salió adelante una de Zamora Sí, defendiendo una financiación autonómica justa que beneficie a provincias como esta, con población escasa y dispersa. Recibió el apoyo del PP, pero no del PSOE, que escuchó críticas sobre el trato de privilegio a Cataluña por más que defendiera que Castilla y León recibe, con la propuesta gubernamental, mejor trato que ahora.

En la red se quedó la moción de IU que reclamaba un plan de ayudas para los afectados por las intensas lluvias de estas semanas. No pasó el trámite de urgencia. Faúndez estaba de acuerdo solo en la parte que reconocía la labor de las personas que han estado luchando contra las inclemencias, pero dijo que la Diputación ya está ayudando a las localidades afectadas por lluvias, crecidas, inundaciones y nevadas, en coordinación con otras administraciones.

Y salió adelante por unanimidad la moción popular que pedía al Ministerio de Transportes el arreglo de las carreteras de la red estatal, especialmente la nacional 122 y la autovía A-52, que presentan zonas llevas de baches por la falta de mantenimiento, agravado por los efectos del temporal.