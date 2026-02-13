Palencia homenajea hoy al pianista zamorano Miguel Berdión

La lectura de "Calle Feria", de Tomás Sánchez Santiago, donde aparece el músico zamorano Miguel Berdión le impresionó al pianista Álvaro Rubén García Arroyo, profesor del Conservatorio de Valladolid.

Preguntó por él al pianista de origen zamorano, Rubén Ramiro, quien capitaneó la grabación de composiciones de Berdión con motivo de 50 aniversario de su fallecimiento, así como a colegas zamoranos y uno de ellos le facilitó las obras de Berdión editadas por la Diputación de Zamora en 1977.

El pianista Miguel Berdión. / Cedida

Al leer las partituras se dio cuenta de que "era un compositor muy bueno y que merecía la pena que su obra se conociera" testimonia el profesional de la música palentino que no ha cejado en el empeño de darle a conocer; de hecho ha facilitado las composiciones de Berdión a un amigo que reside en Estados Unidos "a quien le han encanto y voy a divulgarla entre mis colegas por si alguno quiere tocarlas".

El pianista Álvaro García Arroyo. / Cedida

Concierto

Del interés de este músico palentino surge ahora, al amparo de la Fundación Díaz Caneja de Palencia, dentro del ciclo "La Música y la Palabra", un homenaje musical y literario planteado como lectura-concierto titulado "Miguel Berdión, homenaje a un pianista olvidado", donde participa hoy el escritor y poeta Tomás Sánchez Santiago, reciente Premio Castilla y León de las Letras 2025, junto al pianista Álvaro Rubén García Arroyo.

TOMAS SANCHEZ SANTIAGO. / JAVIER DE LA FUENTE

El zamorano leerá el relato incluido en "Calle Feria" y el músico interpretará piezas del maestro Berdión, unas composiciones que "tienen un halo de nostalgia, de sentimentalidad. Sin dejar de ser Berdión, capta perfectamente lo que es la esencia de músicos como Scarlatti, Schumann, Chopin o Ravel" describe el pianista.

Desde su punto de vista el maestro Berdión "tiene su propio estilo de escritura para piano y es una escritura de una persona que conoce muy bien el instrumento".

Trayectoria

Miguel Berdión Álvarez fue zamorano compositor y concertista de piano de fama internacional, dio a conocer su arte por España y Europa llegando incluso a Estados Unidos y Canadá. Mantuvo relación personal y artística con figuras como Maurice Ravel, Alfred Cortot, Jacques Thibaud o Fritz Kreisler, así como con las bailarinas Anna Pavlova y Antonia Mercé.

La Guerra Civil marcó un punto de inflexión definitivo en su carrera. Regresó a Zamora, donde dio clases de piano y hasta le nombraron hijo predilecto. Falleció en 1968 como consecuencia de una trombosis cerebral. Su sencilla tumba se encuentra en el cementerio de San Atilano.