Montse Hidalgo: "Compararse con otros provoca una bajada de autoestima"

«Vivir en un bello estado» es el título de la charla que impartirá el próximo 28 de febrero en el Teatro Ramos Carrión, dentro del Congreso Ahora Ilusión, para animar al público a que rompa con el miedo de cambiar para mejorar

¿Qué va a transmitir en su conferencia dentro del congreso Ahora Ilusión?

El título de mi charla es "Vivir en un bello estado" y de lo que quiero hablar es de qué hacer para vivir sintiéndote bien, a gusto con uno mismo. Es cierto que, muchas veces, las circunstancias externas no las podemos cambiar, pero sí que podemos estar bien, a pesar de todo ello.

Montse Hidalgo. / Cedida

Pero siempre es complicado aceptar las cartas que ha repartido la vida y nos duele más al compararnos con el resto.

Es que una de las cosas que no hay que hacer nunca es compararse. Cada uno tenemos nuestro camino y nuestros retos diarios, diferentes. Lo que provoca la comparación con otros es una bajada de la autoestima. Además, cada vez que nos comparamos lo hacemos con solo una parte de la vida que vemos de la otra persona, no realmente con lo que ella está pasando o tiene. Tu vida es de una determinada manera y hay que aprender a sacarle el máximo partido posible.

Público participativo

¿Le gusta que su público sea participativo en sus conferencias, como la que dará el día 28 de febrero en Zamora?

Sí, desde el primer minuto empiezo a trabajar con él, haciendo una pequeña dinámica. Me gusta que sean charlas en la que ellos se integran.

"Los mayores problemas que tenemos hoy en día son la ansiedad, la depresión y el estrés"

Por su experiencia, ¿la sociedad se está empezando a dar cuenta de que es igual de importante cuidar la salud física que la mental?

Es que no hay más remedio. Los mayores problemas que tenemos hoy en día son el estrés, la ansiedad y la depresión. Y hay que abordarlos y trabajarlos, descubriendo qué los está causando y cómo se puede salir de ahí, para vivir mucho mejor. También es cierto que ahora se le está dando más importancia a toda esta problemática porque antes no eran tan habituales estos síntomas.

Usted trabaja mucho con empresas, ¿ahí también se han dado cuenta de la necesidad de abordar la salud mental?

Antes, hablar de salud mental en este ámbito era casi ciencia ficción. Pero, en la actualidad, cada vez se solicita más poner el foco en la salud mental, para que el trabajador se encuentre bien, porque se han dado cuenta de cómo repercute a nivel de bajas y enfermedades, lo que resta en productividad.

Nunca es tarde para cambiar

¿Es posible redirigir el estilo de vida a cualquier edad?

Nunca es tarde para hacerlo, siempre hay tiempo para darse cuenta de que, si realmente no eres feliz en tu vida, no hay que continuar haciendo lo mismo. Si uno no se siente a gusto consigo mismo, no es necesario seguir. En ese momento entra esa toma de conciencia para darse cuenta de lo que estás haciendo, cómo estás pensando y cómo te estás sintiendo. Todo eso hay que cambiarlo y revertirlo de alguna forma. Y nunca es tarde, se puede hacer siendo un adolescente o cumplidos ya los 90 años.

Hablando de los adolescentes, ¿resulta preocupante el incremento de su desmotivación?

Es algo que me hace reflexionar últimamente, después de haber trabajado, además, con educadores y profesores de diferentes colegios. Hay que pensar en que, si se sienten desmotivados por el propio sistema, no solo el educativo, sino el que hemos creado. ¿Qué está ocurriendo para que tantos jóvenes se sientan así y no vean un futuro claro? Parece que ellos son los únicos responsables, pero también tenemos nuestra parte de responsabilidad los adultos.

La motivación no es más que tener un motivo suficientemente fuerte para la acción

¿Cómo devolver esa motivación?

La motivación no es más que tener un motivo para ponerse en acción. Y todos podemos encontrar esas ganas de ponernos en acción cuando hay un motivo lo suficientemente fuerte. Solo hay que ayudar a los jóvenes a encontrarlo.

¿Qué opina de congresos como este de Zamora, que transmite algo tan intangible pero necesario como la ilusión?

Creo que todo lo que sea hablar de emociones positivas, de ver la vida de otra manera, es beneficioso y muy bienvenido. Basta con poner la televisión para escuchar noticias negativas continuamente, que no nos hacen sentir bien, así que, escuchar las conferencias que se van a impartir aquí les hará tener otro ánimo. Es una gran iniciativa, y más en lugares pequeños como Zamora, que no suele tener tanto acceso a este tipo de propuestas.