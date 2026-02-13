María Teresa Álvarez: "Me interesan todas las mujeres que lucharon por ser ellas mismas"

La periodista e investigadora María Teresa Álvarez fue la protagonista del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su último libro, «Partida de reinas», sobre la historia de renuncias y pactos para que Fernando III de Castilla subiera al trono

¿Qué historia se encuentra el lector en su último libro, "Partida de reinas"?

Hablo de la personalidad y la vida de Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, que fueron tan importantes para la historia de España y que no tienen ese reconocimiento. Fueron las que unieron, definitivamente, los reinos de Castilla y de León, con el reinado del hijo de la primera con Alfonso IX. Me centro en el encuentro que tienen en Valencia de don Juan, donde se ponen de acuerdo y demuestran una gran capacidad de empatía, tan necesaria en los momentos actuales, sacando lo que has une más que lo que las separa.

CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA Presentación del libro "Partida de reinas", de María Teresa Álvarez / José Luis Fernández / LZA

¿Cómo describiría a estas dos mujeres?

Berenguela es un auténtico animal político, no estaba ahí por intereses particulares, sino que quería ayudar a los reinos cristianos que luchaban contra el Islam. Por su parte, Teresa es más espiritual, tiene una profunda vida interior. De hecho, la Iglesia la convirtió en beata. También es fuerte, pero sus intereses no son de este mundo.

El diálogo definitivo

¿Cuál fue la mayor dificultad al escribir este libro?

El final, con esa conversación entre ambas para llegar al acuerdo definitivo. Yo he tenido muy en cuenta la personalidad de cada una, que no es inventada, sino que está cimentada leyendo sobre ellas, sobre sus acciones. Así me formé una imagen de ambas. En el diálogo que mantienen en la reunión en Valencia de don Juan tuve que imaginar qué se dirían. Hay un momento en el que se preguntan ¿qué va a decir la historia de nosotras? Porque su decisión hace que se prive a dos mujeres del trono, las hijas de Teresa.

No hay nada que haya logrado un hombre que no lo haya realizado también una mujer, aunque en inferioridad de condiciones.

Está claro que la historia de estas dos mujeres le ha conquistado, pero, ¿qué mensaje quiere que cale en el lector?

Quiero que sepan que hubo mujeres en la historia muy importantes, sin duda. No hay nada que haya logrado un hombre que no lo haya realizado también una mujer, aunque en inferioridad de condiciones. Eso está clarísimo. Aparte de conocer a estas dos figuras, me gustaría que el lector descubra qué cantidad de talento hemos desperdiciado a lo largo de toda nuestra historia por impedir que las mujeres se desarrollasen como personas.

Para todo tipo de público

¿Qué le gustaría conseguir con sus libros?

En el fondo, soy periodista, y a mí me gusta divulgar la historia y escribir cada vez mejor, porque la experiencia tiene que servir para algo. Con el rigor de mis investigaciones, me gustaría que mis libros los entienda tanto aquellos que no han estudiado hasta los historiadores, para que no me pongan ninguna pega.

CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA Presentación del libro "Partida de reinas", de María Teresa Álvarez / José Luis Fernández / LZA

¿En qué se fija para que las protagonistas ocultadas de la historia lo sean, al menos, de sus novelas?

Yo escribo a raíz de una serie de televisión que se titulaba "Mujeres en la historia" y esa pregunta me la hice muchas veces. En principio, me interesan todas las mujeres que lucharon por ser ellas mismas, que intentaron realizarse como personas, ya fueran monjas, reinas o revolucionarias. Lo que me interesa es esa fortaleza para luchar contra los inconvenientes y desarrollarse como personas. Es lo que más me atrae.

Solventando un error histórico

¿Se está empezando a poner a la mujer en el lugar de la historia que le pertenece?

Indudablemente, hemos mejorado mucho, aunque no es lo ideal, sigue habiendo diferencias. Centrándome en España, hay varios ejemplos, como que Toledo por fin tiene una estatua dedicada a María Pacheco, la comunera olvidada. Pero mientras en Madrid Bravo, Padilla y Maldonado, los tres capitanes comuneros, tienen una calle, ella, que mantuvo más tiempo vivo el movimiento en Toledo, no.

siempre me ha emocionado María Pacheco, porque podía haber disfrutado de una posición más relevante e importante en la Corte y se convirtió en la mujer más odiada por Carlos V

¿Hay alguna mujer que le haya conquistado investigando su vida?

Todas merecen ser reconocidas en la historia, pero siempre me ha emocionado María Pacheco, porque podía haber disfrutado de una posición más relevante e importante en la Corte y se convirtió en la mujer más odiada por Carlos V, muriendo en la miseria en Portugal por defender sus ideales. También destaco a María Magdalena, sobre la que escribí un libro. Como creyente, me encantaría poder hablar con ella para que me contara todo sobre Jesús de Nazaret, ya que vivió toda esa época en primera persona.

¿Está ya investigando a otras mujeres para nuevos libros?

Tengo un montón en la recámara, por ejemplo, la reina Cristina de Suecia, que me apasiona. Es una de las cuatro mujeres que están enterradas en San Pedro del Vaticano. Así que pienso seguir sacando a la luz más historias de mujeres.