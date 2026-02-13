Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Junta muestra su intención de dar flexibilidad en la PAC por las inundacionesInvestigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores1.740 partes de baja por accidente laboral al año en ZamoraCarbajales de Alba se convierte en referente del deporte
instagramlinkedin

Literatura

Luis García Jambrina regresa con un nuevo caso de Miguel de Unamuno

El escritor zamorano presentará su última novela próximo día 20 en la librería LER

El escritor Luis García Jambrina.

El escritor Luis García Jambrina. / Alba Prieto (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El escritor Luis García Jambrina ha publicado "El último caso de Unamuno", la segunda entrega de una serie que inició en 2024 protagonizada por un escritor y filósofo vasco, que presentará el próximo viernes, día 20 de febrero, en la librería LER.

La acción está ambientada en diciembre de 1936 en una Salamanca ocupada por el ejército sublevado, convertida en epicentro del nuevo poder franquista, donde Miguel de Unamuno investiga un crimen mientras que es fuertemente vigilado y aislado.

Tras "El primer caso de Unamuno" , el autor zamorano recrea los últimos días del pensador, donde plantea una trama que aúna misterio, reflexión política y tragedia histórica que plantea una pregunta, a día de hoy todavía incómoda, ¿murió Unamuno de forma natural? Su fallecimiento será investigado por dos personajes cercanos al filósofo.

Trayectoria

Luis García Jambrina es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Literatura Española en ella.

Dirige la revista Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno y, desde 1999, es director de los Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en Verines.

Noticias relacionadas y más

Ha publicado numerosas novelas, entre ellas la saga de los manuscritos donde recuperó a Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, que como pesquisidor que resuelve una serie de crímenes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents