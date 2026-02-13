Luis García Jambrina regresa con un nuevo caso de Miguel de Unamuno

El escritor Luis García Jambrina ha publicado "El último caso de Unamuno", la segunda entrega de una serie que inició en 2024 protagonizada por un escritor y filósofo vasco, que presentará el próximo viernes, día 20 de febrero, en la librería LER.

La acción está ambientada en diciembre de 1936 en una Salamanca ocupada por el ejército sublevado, convertida en epicentro del nuevo poder franquista, donde Miguel de Unamuno investiga un crimen mientras que es fuertemente vigilado y aislado.

Tras "El primer caso de Unamuno" , el autor zamorano recrea los últimos días del pensador, donde plantea una trama que aúna misterio, reflexión política y tragedia histórica que plantea una pregunta, a día de hoy todavía incómoda, ¿murió Unamuno de forma natural? Su fallecimiento será investigado por dos personajes cercanos al filósofo.

Trayectoria

Luis García Jambrina es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Literatura Española en ella.

Dirige la revista Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno y, desde 1999, es director de los Encuentros de Escritores y Críticos de las Letras Españolas en Verines.

Ha publicado numerosas novelas, entre ellas la saga de los manuscritos donde recuperó a Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, que como pesquisidor que resuelve una serie de crímenes.