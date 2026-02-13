Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación sobre el cáncer en ZamoraJóvenes de Zamora y Redes SocialesProblemas con agua potable en VidrialesDimiten cargos de VOX en Zamora
instagramlinkedin

Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"

La chica, de 19 años, es usuaria habitual del servicio

Un autobús urbano de Zamora en la avenida Alfonso IX

Un autobús urbano de Zamora en la avenida Alfonso IX / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Un conductor de autobús urbano ha sido denunciado ante la Policía Nacional por una joven que se sitió acosada cuando el chofer le propuso “hacer un trío”.

Según relataron fuentes conocedoras del suceso, la joven es usuaria frecuente del autobús que suele coger junto a otra amiga y, por tanto, conocía al conductor. En uno de estos trayectos coincidió que en ese momento solo viajaban en el autobús el conductor y la joven, de 19 años, a quien el chofer le propuso que pasara delante.

Durante la conversación el conductor pregunta a la joven “¿qué, ya dejaste a tu pareja?”, para a continuación espetarle “mira a ver si queréis hacer un trío”, propuesta ante la cual la chica se quedó “petrificada”.

Noticias relacionadas y más

La joven ha denunciado los hechos en la Comisaría de Policía, pero, tanto ella como su amiga, evitan coger este medio de transporte. El conductor sigue trabajando aunque tiene otro horario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents