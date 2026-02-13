Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"

Un conductor de autobús urbano ha sido denunciado ante la Policía Nacional por una joven que se sitió acosada cuando el chofer le propuso “hacer un trío”.

Según relataron fuentes conocedoras del suceso, la joven es usuaria frecuente del autobús que suele coger junto a otra amiga y, por tanto, conocía al conductor. En uno de estos trayectos coincidió que en ese momento solo viajaban en el autobús el conductor y la joven, de 19 años, a quien el chofer le propuso que pasara delante.

Durante la conversación el conductor pregunta a la joven “¿qué, ya dejaste a tu pareja?”, para a continuación espetarle “mira a ver si queréis hacer un trío”, propuesta ante la cual la chica se quedó “petrificada”.

La joven ha denunciado los hechos en la Comisaría de Policía, pero, tanto ella como su amiga, evitan coger este medio de transporte. El conductor sigue trabajando aunque tiene otro horario.