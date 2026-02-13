Un hombre de unos 70 años, herido tras ser atropellado por un SUV en Zamora

Un varón de unos 70 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un vehículo tipo SUV en Zamora. El suceso se produjo a las 18:24 horas en la avenida Obispo Acuña, a la altura de la residencia Tres Árboles, en un paso de cebra.

Según la información facilitada, el hombre se encontraba consciente tras el impacto y presentaba heridas, a la espera de valoración sanitaria en el lugar. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de Emergencias Sanitarias, movilizada tras el aviso.

Asimismo, fueron informados de lo ocurrido la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del atropello.