Un hombre de unos 70 años, herido tras ser atropellado por un SUV en Zamora
El suceso, que tuvo lugar en la avenida Obispo Acuña de Zamora, implicó a un hombre de unos 70 años y un vehículo tipo SUV, movilizando a los servicios de emergencia y a la policía
Un varón de unos 70 años ha resultado herido este viernes tras ser atropellado por un vehículo tipo SUV en Zamora. El suceso se produjo a las 18:24 horas en la avenida Obispo Acuña, a la altura de la residencia Tres Árboles, en un paso de cebra.
Según la información facilitada, el hombre se encontraba consciente tras el impacto y presentaba heridas, a la espera de valoración sanitaria en el lugar. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de Emergencias Sanitarias, movilizada tras el aviso.
Asimismo, fueron informados de lo ocurrido la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del atropello.
