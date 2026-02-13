Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparecen dos gatos donantes de sangre de una clínica veterinaria: piden colaboración ciudadana

El centro veterinario ha pedido ayuda para encontrar a dos felinos con pelaje blanco y negro y atigrado gris, que son cruciales para el seguimiento médico veterinario

Gatos desaparecidos.

Gatos desaparecidos. / Cedida

Marina García

Una clínica veterinaria ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a dos gatos pertenecientes a una colonia felina utilizada como donante de sangre y que, según informan, se encontraban bajo seguimiento médico. Los animales, acostumbrados a vivir en la calle, eran recogidos para sus revisiones y devueltos posteriormente a su colonia tras los chequeos, ya que no toleraban la hospitalización.

Desde el centro explican que, debido a su carácter y a su vida en el exterior, el protocolo habitual consistía en capturarlos de manera controlada, realizar las pruebas y controles necesarios y devolverlos al entorno conocido para reducirles el estrés. Sin embargo, en los últimos días han dejado de verse en la zona y, por el momento, se desconoce su paradero.

El aviso se centra en dos ejemplares: uno de pelaje blanco y negro y otro atigrado gris. La entidad responsable solicita que cualquier persona que los haya visto o disponga de información se ponga en contacto cuanto antes, ya que su localización es importante por el seguimiento veterinario que estaban recibiendo.

