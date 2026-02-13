Cruz Roja Zamora aumenta su presencia en el medio rural

Reducir la soledad no deseada se convirtió en uno de los objetivos de Cruz Roja Zamora durante 2025, como demuestra su labor en el medio rural, donde redobló sus esfuerzos para atender a 1.913 personas de toda la provincia, lo que significa el 26% de las personas asistidas en el pasado año.

La cifra general también aumentó en ese periodo, llegando a 7.325 beneficiarios, lo que significó un 21% de casos atendidos que en 2024.

Las intervenciones subieron hasta 32.490, ofreciendo 64.275 respuestas adaptadas a diversas necesidades.

La presidenta provincial de Cruz Roja, María José Mateos, destacó el "compromiso" de toda la organización para apoyar a las personas más vulnerables, así como el esfuerzo realizado durante 2025 para adaptarse a los nuevos retos sociales y demográficos del territorio "y reforzar la presencia en las zonas rurales y despobladas de la provincia", apuntó.

En esta labor por los pueblos es fundamental el servicio que se ofrece desde las asambleas comarcales de Sanabria-La Carballeda, Benavente-Los Valles, Fermoselle-Sayago y Toro-La Guareña, así como los puntos de presencia local en Villalpando y Bermillo.

Apoyo de entidades y socios

El secretario provincial, José Carlos Vidal, agradeció el apoyo institucional con los convenios firmados "y la colaboración y confianza de los más de 4.800 socios".

De las 7.325 personas atendidas durante el pasado año, dos mil de ellas fueron personas mayores y cuidadores. Los jóvenes (1.144) y la infancia (774) también conforma un colectivo destacado, sin olvidar a los inmigrantes (279) y solicitantes de asilo y refugio (255). A más de 500 personas en situación de extrema vulnerabilidad también tendió la mano Cruz Roja Zamora, ayudando a encontrar empleo a 245 usuarios y dando oportunidades a personas con problemas de salud (190) y con discapacidad (188).

Satisfechos con la cobertura

Completa la lista de colectivos atendidos por la organización las 54 reclusas y ex reclusas, para conformar una labor humanitaria y social que continuará en este 2026.

"Estamos muy satisfechos de poder dar cobertura a las necesidades básicas de tantos colectivos", indicó la coordinadora provincial, Silvia Montalvo.

"Animamos a todos los zamoranos que todavía no lo hayan hecho a convertirse en socios y voluntarios para poder continuar con todos estos proyectos", invitó, para finalizar, la presidenta María José Mateos.