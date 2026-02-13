La ciudad de Toro se sumerge estos días en la intensidad y el bullicio de sus ansiadas Fiestas de Carnaval. La música, los originales disfraces llenos de color y las tradiciones que pasan de generación en generación inundan cada rincón de la ciudad, creando un ambiente festivo difícil de igualar. Calles y plazas se transforman en escenarios donde la diversión y la imaginación marcan el ritmo de una celebración que cuenta con un enorme arraigo.

Celebración de la boda tradicional en Toro.

El Carnaval toresano se ha convertido en una de las citas destacadas de la comunidad de Castilla y León, un evento que combina la esencia de la cultura local con la creatividad que aporta cada edición. Es una fiesta que sabe mantener sus raíces sin renunciar a sorprender año tras año.

Varios grupos de disfraces en los desfiles de Carnaval del pasado año, en la ciudad de Toro.

Además, la oferta para vecinos y visitantes va mucho más allá de los desfiles, las carrozas, las coplas y las parodias. Toro es un destino para disfrutar en cualquier momento: su comercio de proximidad, su variada hostelería y sus reconocidas bodegas brindan propuestas para todos los gustos. A continuación, recopilamos algunos establecimientos imprescindibles para aprovechar al máximo la estancia en la ciudad durante estos días de Don Carnal.

El comercio local de Toro camina de la mano de "Don Carnal"

Ballesteros Ham & Wine.

Ubicada en pleno casco histórico de Toro, en Puerta del Mercado, 41 está Ballesteros Ham & Wine, una boutique gastronómica. Un espacio único donde disfrutar de los mejores sabores de la tierra. Destacan sus exquisitos jamones y embutidos de elaboración propia, así como los vinos Vinelier, elaborados exclusivamente con uva Tinta de Toro, que maridan a la perfección con sus carnes y productos gourmet.

La excelencia en la calidad, el cuidado por el detalle y la fidelidad de su clientela han impulsado a esta empresa familiar a consolidarse como un referente, con ocho tiendas en distintas ciudades y varios premios que avalan su trayectoria.

Elías Mora.

Si algo distingue a esta ciudad de Toro es la excelencia de sus vinos y, dentro de la D.O., una de las bodegas más emblemáticas es Elías Mora. Desde su fundación en el año 2000, ha sabido conjugar el legado vitivinícola de sus ancestros con la innovación y la tecnología más avanzada, dando lugar a vinos con identidad, carácter y reconocimiento.

Su apuesta por la calidad se completa con cuidadas experiencias enoturísticas que permiten vivir el vino desde su origen, además de una tienda online que acerca sus referencias a cualquier punto.

COAG.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) desarrolla su labor en la comarca de Toro desde hace cerca de cuatro décadas, consolidándose como una entidad de referencia en la defensa del sector agrario.

Durante todo este tiempo, ha trabajado de manera constante por los derechos, los intereses y la calidad de vida de agricultores y ganaderos, así como por el futuro del medio rural y de quienes lo habitan.

Multicolchón.

Dormir bien y con la máxima comodidad es sinónimo de salud y bienestar. En Multicolchón Toro, ubicada en la avenida Luis Rodríguez de Miguel, encontrarás todo lo necesario para un descanso de calidad, con el asesoramiento cercano y profesional que garantiza elegir el producto más adecuado a cada necesidad.

Con más de dos décadas de experiencia, la empresa se ha consolidado como referente en el sector del descanso, ofreciendo siempre las mejores marcas y soluciones adaptadas a cada cliente.

