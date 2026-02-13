Las carnestolendas recorren la provincia con alegría y tradición

La provincia de Zamora se prepara para disfrutar de las fiestas de Carnaval, con programas especiales en cada rincón y un objetivo claro, disfrutar de unas jornadas lúdicas muy especiales. Desde la capital zamorana hasta localidades como Benavente, cada rincón ofrece actividades pensadas para todos los públicos. Hay desfiles, concursos de disfraces, talleres, música y propuestas gastronómicas que invitan a sumergirse en el espíritu festivo.

Desfile de Carnaval del pasado año. | J

En Zamora ciudad, el Carnaval 2026 traerá color, música y diversión por todos los barrios, culminando con la tradicional Sardinada Popular tras el Entierro de la Sardina. Mientras tanto, en Benavente, el Concurso de Disfraces y espectáculos como el show de Electromoon prometen animar las calles y plazas, manteniendo viva la fiesta pese a algunos cambios en la programación.

Así, el Carnaval se convierte en toda la provincia en una celebración que mezcla tradición, creatividad y ganas de divertirse, demostrando que Zamora entera se viste de fiesta.

La ciudad de Zamora sacará el Carnaval a la calle. Se prepara para unas fiestas llenas de color, creatividad y música en distintos puntos del casco urbano. La programación incluye talleres, desfiles, conciertos y actividades para toda la familia, y culminará con la tradicional Sardinada Popular tras el Entierro de la Sardina, el miércoles 18 de febrero.

El inicio del Carnaval llegó el pasado fin de semana con el Concurso de Murgas en el Teatro Principal, donde cuatro murgas y cuatro romanceros se repartieron las actuaciones en doble sesión durante el sábado y el domingo.

Las calles serán el gran escenario de la fiesta. Este viernes, la Plaza Mayor se llenará de disfraces y música, mientras que la calle Santa Clara se animará con las actuaciones de las murgas. El sábado, junto con el carnaval de calle, destaca el tributo a Estopa, Destrangis, en la Plaza Mayor, que promete poner a bailar a todos los asistentes.

El domingo los más pequeños tendrán su espacio con talleres matutinos, mientras que las murgas seguirán llenando la ciudad de ritmo y humor. Por la tarde, el desfile recorrerá la avenida Príncipe de Asturias hasta la Plaza Mayor, donde terminará con una animada sesión de disco móvil.

El martes 17 llegará un segundo desfile, con el mismo itinerario, para entregar los premios del Carnaval 2026 en la Plaza Mayor. Finalmente, la celebración cerrará el miércoles 18 con el Entierro de la Sardina. El recorrido comenzará en la Plaza de la Marina y terminará en la Plaza Mayor, donde todos podrán disfrutar de la Sardinada Popular, recuperando una de las tradiciones más esperadas por los zamoranos.

Carnaval en Benavente

El Carnaval de Benavente está a punto de arrancar, y este año llega con novedades en el Concurso de Disfraces: la Concejalía de Fiestas ha aumentado la cuantía de los primeros premios para animar a todos a participar. Tras la entrega de galardones el sábado los asistentes podrán disfrutar de chocolate y orejas en la Plaza de la Madera. El domingo los más pequeños tendrán su fiesta infantil propia, en una gran carpa ya instalada en La Madera.

Lo que sí está confirmado es la actuación de Electromoon el sábado 14, un espectáculo de música y luces con artistas invitados que promete animar la noche, junto con la animación del showman Adrianin y la entrega de premios del concurso de disfraces. Además, la gran carpa instalada en la Plaza de la Madera permitirá que todos los asistentes puedan disfrutar del Carnaval cómodamente y resguardados del frío.

El Ayuntamiento de Benavente ha trabajado para que el Carnaval sea una cita atractiva y segura para vecinos y visitantes, donde divertirse y celebrar el espíritu festivo es lo principal, aunque algunas de las actividades previstas como el taller de la sardina apenas cuenta con inscripciones. n