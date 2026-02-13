La banda Epica encabeza el cartel del sábado del Z! Live de Zamora

El Z! Live Rock Fest 2026 suma un nuevo nombre internacional de primer nivel a su cartel, Epica.

La banda neerlandesa será el cabeza de cartel de la jornada del sábado 13 de junio.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda liderada por Simone Simons es una de las referencias mundiales del metal sinfónico. Su presencia en Zamora "supone un nuevo salto cualitativo para un evento que, edición tras edición, ha situado a la provincia en el mapa internacional de la música en directo" subrayan desde la organización.

La jornada del sábado contará además con nombres como Soziedad Alkoholika y Tesseract, dentro de un cartel que reunirá durante tres días a algunas de las bandas más destacadas del panorama europeo y estatal.

Grupos

La confirmación de Epica se suma a una edición que ya cuenta con Opeth, Emperor y Bury Tomorrow en la jornada del jueves, y con Saxon y H.E.A.T. el viernes, reforzando una programación que vuelve a atraer público de toda España y del extranjero.

El Z! Live "es un evento cultural y turístico que genera impacto económico y proyecta la imagen de Zamora más allá de nuestras fronteras. Con un formato limitado a 10.000 asistentes y sin solapamientos entre conciertos, el festival ha construido una identidad propia basada en la calidad, la cercanía y la experiencia cuidada" subrayan.

60% aforo vendido

"Con el 60% del aforo ya vendido y asistentes confirmados de múltiples comunidades autónomas y países europeos, el Z! Live Rock Fest 2026 volverá a llenar Zamora de actividad durante casi una semana, reforzando su papel como motor cultural y económico del territorio" remarcan desde la organización.

El respaldo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial de Zamora continúa siendo fundamental para el crecimiento del evento, que se ha consolidado como una de las citas musicales más relevantes de Castilla y León y como un ejemplo de colaboración institucional y apuesta por la cultura.