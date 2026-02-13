¡Arranca el Carnaval 2026 en Zamora! Consulta aquí el programa completo: ¿qué hay hoy?
Desfiles, charangas, hinchables y talleres entre el viernes y el miércoles, con el tradicional Entierro de la Sardina
T. S.
Zamora ha sacado su máscara de Carnaval para transformar la ciudad en un escenario de disfraces y diversión. Murchas, charangas, desfiles y actividades para todos los públicos conforman un programa festivo para todas las edades.
Consulta aquí día a día el programa completo para no perderte nada de lo que te interese:
PROGRAMA ÍNTEGRO
VIERNES 13 DE FEBRERO
17:30 h – “KUBINSKY”
Lugar: Carpa de la Plaza Mayor
18:30 h – Murga Los Pobladore-La Valla
Actuación de calle (Paseo Pablo Morillo)
19:30 h – “Conociendo el Carnaval Zamorano”
Lugar: Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales
Organiza: A.C. Sciaccaluga
20:30 h – Charangas
Calles y plazas principales de la ciudad
21:30 h – Actuación de las Murgas en la calle Santa Clara
23:00 h – Fiesta de disfraces: Disco Móvil “Diamond”
Lugar: Carpa de la Plaza Mayor
SÁBADO 14 DE FEBRERO
11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres
Lugar: Carpa de Plaza Mayor
12:30 h – Charanga El Tropezón
Calles de la Ciudad
13:30 h – Actuaciones en el Mercado de Abastos
17:00 h – Aprende a cocinar orejas de Carnaval
Taller infantil, de 6 a 12 años. Plazas: 50. Carpa de la Plaza Mayor.
18:30 h – Murgas en los barrios
Actuación de la murga Los pobladores - La Valla
Mura de Los Pobladores. Barrio de la Lana (plaza de San Esteban)
19:30 h – Murgas y romanceros del concurso 2026
Lugar: Santa Clara
22:30 h – Destrangis: Tributo a Estopa.
Lugar: Carpa de la Plaza Mayor
DOMINGO 15 DE FEBRERO
11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres
Carpa Plaza Mayor
12:00 h – Actuación Murga “Los que faltaban”
Av. Tres Cruces, San Torcuato, Santa Teresa
12:30 h – Actuación de la Murga Zamorranos
Lugar: Zona Centro
12:30 h – Actuación de Murga “Los Pobladore-La Valla”
Plaza Alemania – Plaza de la Constitución
12:30 h – Murgas en los barrios
Barrio Pinilla
18:00 h – Charanga Malavida
Calles principales
19:00 h – Primer desfile de Carnaval
Recorrido: salida de Príncipe de Asturias a la altura de Cardenal Cisneros, La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor.
LUNES 16 DE FEBRERO
11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres
Carpa Plaza Mayor
17:30 h – Baile para los mayores grupo Azabache
Chocolatada en el intermedio. Carpa de la Plaza Mayor
19:30 h – Charanga Rotato
Zona Centro
20:00 h – Actuación de la murga "Los Pobladores-La Valla"
Paraninfo del Colegio Universitario. Entradas: 3 euros para Azayca. Venta de entradas: librería Mil Horas y una hora antes.
MARTES 17 DE FEBRERO
11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres
Carpa Plaza Mayor
18:00 h – Charanga Cherokee
Calles del Carnaval
19:00 h – Actuación Murga Los Veletas
Santa Clara
19:00 h – Segundo desfile de Carnaval
Recorrido:
Plaza Toros – Príncipe de Asturias – Tres Cruces – Víctor Gallego – Santa Clara – Sagasta – Plaza Mayor
(Concurso de disfraces adultos e infantil)
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO
19:00 h – Entierro de la Sardina
Recorrido: La Marina, Santa Clara, Plaza Santiago, San Torcuato, Sagasta, Plaza Mayor.
20.00 h – Sardinada popular
Lugar: Carpa Plaza Mayor
Con este programa, Zamora se mete de lleno en harina para disfrutar de los carnavales de 2026.
¡Disfrútalos!
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora