¡Arranca el Carnaval 2026 en Zamora! Consulta aquí el programa completo: ¿qué hay hoy?

Desfiles, charangas, hinchables y talleres entre el viernes y el miércoles, con el tradicional Entierro de la Sardina

Desfile del Martes de Carnaval en Zamora

Desfile del Martes de Carnaval en Zamora / Jose Luis Fernández

T. S.

Zamora ha sacado su máscara de Carnaval para transformar la ciudad en un escenario de disfraces y diversión. Murchas, charangas, desfiles y actividades para todos los públicos conforman un programa festivo para todas las edades.

Consulta aquí día a día el programa completo para no perderte nada de lo que te interese:

PROGRAMA ÍNTEGRO

VIERNES 13 DE FEBRERO

17:30 h – “KUBINSKY”

Lugar: Carpa de la Plaza Mayor

18:30 h – Murga Los Pobladore-La Valla

Actuación de calle (Paseo Pablo Morillo)

19:30 h – “Conociendo el Carnaval Zamorano”

Lugar: Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales

Organiza: A.C. Sciaccaluga

20:30 h – Charangas

Calles y plazas principales de la ciudad

21:30 h – Actuación de las Murgas en la calle Santa Clara

23:00 h – Fiesta de disfraces: Disco Móvil “Diamond”

Lugar: Carpa de la Plaza Mayor

SÁBADO 14 DE FEBRERO

11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres

Lugar: Carpa de Plaza Mayor

12:30 h – Charanga El Tropezón

Calles de la Ciudad

13:30 h – Actuaciones en el Mercado de Abastos

17:00 h – Aprende a cocinar orejas de Carnaval

Taller infantil, de 6 a 12 años. Plazas: 50. Carpa de la Plaza Mayor.

18:30 h – Murgas en los barrios

Actuación de la murga Los pobladores - La Valla

Mura de Los Pobladores. Barrio de la Lana (plaza de San Esteban)

19:30 h – Murgas y romanceros del concurso 2026

Lugar: Santa Clara

22:30 h – Destrangis: Tributo a Estopa.

Lugar: Carpa de la Plaza Mayor

DOMINGO 15 DE FEBRERO

11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres

Carpa Plaza Mayor

12:00 h – Actuación Murga “Los que faltaban”

Av. Tres Cruces, San Torcuato, Santa Teresa

12:30 h – Actuación de la Murga Zamorranos

Lugar: Zona Centro

12:30 h – Actuación de Murga “Los Pobladore-La Valla”

Plaza Alemania – Plaza de la Constitución

12:30 h – Murgas en los barrios

Barrio Pinilla

18:00 h – Charanga Malavida

Calles principales

19:00 h – Primer desfile de Carnaval

Recorrido: salida de Príncipe de Asturias a la altura de Cardenal Cisneros, La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor.

LUNES 16 DE FEBRERO

11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres

Carpa Plaza Mayor

17:30 h – Baile para los mayores grupo Azabache

Chocolatada en el intermedio. Carpa de la Plaza Mayor

19:30 h – Charanga Rotato

Zona Centro

20:00 h – Actuación de la murga "Los Pobladores-La Valla"

Paraninfo del Colegio Universitario. Entradas: 3 euros para Azayca. Venta de entradas: librería Mil Horas y una hora antes.

MARTES 17 DE FEBRERO

11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres

Carpa Plaza Mayor

18:00 h – Charanga Cherokee

Calles del Carnaval

19:00 h – Actuación Murga Los Veletas

Santa Clara

19:00 h – Segundo desfile de Carnaval

Recorrido:

Plaza Toros – Príncipe de Asturias – Tres Cruces – Víctor Gallego – Santa Clara – Sagasta – Plaza Mayor

(Concurso de disfraces adultos e infantil)

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO

19:00 h – Entierro de la Sardina

Recorrido: La Marina, Santa Clara, Plaza Santiago, San Torcuato, Sagasta, Plaza Mayor.

20.00 h – Sardinada popular

Lugar: Carpa Plaza Mayor

Con este programa, Zamora se mete de lleno en harina para disfrutar de los carnavales de 2026.

¡Disfrútalos!

