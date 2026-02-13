¡Arranca el Carnaval 2026 en Zamora! Consulta aquí el programa completo: ¿qué hay hoy?

Zamora ha sacado su máscara de Carnaval para transformar la ciudad en un escenario de disfraces y diversión. Murchas, charangas, desfiles y actividades para todos los públicos conforman un programa festivo para todas las edades.

Consulta aquí día a día el programa completo para no perderte nada de lo que te interese:

PROGRAMA ÍNTEGRO VIERNES 13 DE FEBRERO 17:30 h – “KUBINSKY” Lugar: Carpa de la Plaza Mayor 18:30 h – Murga Los Pobladore-La Valla Actuación de calle (Paseo Pablo Morillo) 19:30 h – “Conociendo el Carnaval Zamorano” Lugar: Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales Organiza: A.C. Sciaccaluga 20:30 h – Charangas Calles y plazas principales de la ciudad 21:30 h – Actuación de las Murgas en la calle Santa Clara 23:00 h – Fiesta de disfraces: Disco Móvil “Diamond” Lugar: Carpa de la Plaza Mayor SÁBADO 14 DE FEBRERO 11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres Lugar: Carpa de Plaza Mayor 12:30 h – Charanga El Tropezón Calles de la Ciudad 13:30 h – Actuaciones en el Mercado de Abastos 17:00 h – Aprende a cocinar orejas de Carnaval Taller infantil, de 6 a 12 años. Plazas: 50. Carpa de la Plaza Mayor. 18:30 h – Murgas en los barrios Actuación de la murga Los pobladores - La Valla Mura de Los Pobladores. Barrio de la Lana (plaza de San Esteban) 19:30 h – Murgas y romanceros del concurso 2026 Lugar: Santa Clara 22:30 h – Destrangis: Tributo a Estopa. Lugar: Carpa de la Plaza Mayor DOMINGO 15 DE FEBRERO 11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres Carpa Plaza Mayor 12:00 h – Actuación Murga “Los que faltaban” Av. Tres Cruces, San Torcuato, Santa Teresa 12:30 h – Actuación de la Murga Zamorranos Lugar: Zona Centro 12:30 h – Actuación de Murga “Los Pobladore-La Valla” Plaza Alemania – Plaza de la Constitución 12:30 h – Murgas en los barrios Barrio Pinilla 18:00 h – Charanga Malavida Calles principales 19:00 h – Primer desfile de Carnaval Recorrido: salida de Príncipe de Asturias a la altura de Cardenal Cisneros, La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor. LUNES 16 DE FEBRERO 11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres Carpa Plaza Mayor 17:30 h – Baile para los mayores grupo Azabache Chocolatada en el intermedio. Carpa de la Plaza Mayor 19:30 h – Charanga Rotato Zona Centro 20:00 h – Actuación de la murga "Los Pobladores-La Valla" Paraninfo del Colegio Universitario. Entradas: 3 euros para Azayca. Venta de entradas: librería Mil Horas y una hora antes. MARTES 17 DE FEBRERO 11:00 / 14:00 h – Parque infantil y talleres Carpa Plaza Mayor 18:00 h – Charanga Cherokee Calles del Carnaval 19:00 h – Actuación Murga Los Veletas Santa Clara 19:00 h – Segundo desfile de Carnaval Recorrido: Plaza Toros – Príncipe de Asturias – Tres Cruces – Víctor Gallego – Santa Clara – Sagasta – Plaza Mayor (Concurso de disfraces adultos e infantil) MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO 19:00 h – Entierro de la Sardina Recorrido: La Marina, Santa Clara, Plaza Santiago, San Torcuato, Sagasta, Plaza Mayor. 20.00 h – Sardinada popular Lugar: Carpa Plaza Mayor

Con este programa, Zamora se mete de lleno en harina para disfrutar de los carnavales de 2026.

¡Disfrútalos!