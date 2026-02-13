Amigos del Cante de Zamora homenajea al guitarrista Antonio Carrión

La Peña Amigos del Cante de Zamora homenajea al “mejor guitarrista de acompañamiento de los últimos 50 años” Antonio Carrión Jiménez, quien celebra este año sus cinco décadas como profesional.

El músico “es un hombre muy comprometido con el ámbito de las peñas” y es un “guitarrista intergeneracional que nos conecta con los grandes maestros anteriores como por ejemplo Melchor de Marchena, Niño Ricardo, de Manolo de Huelva, de Félix de Utrera con la generación que estamos viviendo de la guitarra flamenca actual” sintetizó Félix Rodríguez, quien añadió que Carrión ha sido “el guitarrista de José Menese durante 30 años”.

Trayectoria

Antonio Carrión, que comenzó a tocar con 10 años, es un artista muy vinculado a Zamora, ya que ha tocado “entre 30 y 40 veces en actuaciones internas de la peña. Pero luego ha hecho en varias ocasiones el Festival Flamenco de Zamora, el Festival de Villaralbo, ha estado en numerosísimas ocasiones en el ciclo del Teatro Principal” puntualizó Félix Rodríguez.

Desde la peña “ teníamos el deber de hacer un evento de este tipo y no nos hemos amilanado, aun cuando no recibamos más ayudas que las de la propia Caja Rural” remarcó Eduardo Abril.

Acto

El reconocimiento tendrá lugar el próximo sábado día 21 de febrero a las 20.00 horas en la sede de la peña, será para socios, aunque han repartido invitaciones para Caja Rural.

En el recital estarán al cante Luis Perdiguero, cantaor de Jerez "maestro de los cantes a compás de profundidad" y Nazaret Cala, cantaora del Puerto "con honda y elegancia natural".

Por su parte desde Caja Rural, Laura Huertos señaló que “hay actividades que tenemos marcadas en el calendario como puede ser la Zambomba, como puede ser el Festival Flamenco de Villaralbo, organizadas desde la peña” flamenca de Zamora, una de las más antiguas de España.