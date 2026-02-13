¿Acabarán tus disfraces pasados por agua? El tiempo en Zamora durante Carnaval 2026

¿Carnaval pasado por agua? Aunque una estupenda carpa en la Plaza Mayor de Zamora evitara que tú o tus hijos os mojéis si llueve, lo cierto es que no es lo mismo unas fiestas sin lluvia que otras pendientes de las precipitaciones. En cualquier caso, debes saber que, a excepción de este viernes y quizá puntualmente el lunes, el agua se mantendrá a raya en Zamora para que puedas disfrutar de Don Carnal... y sin excesivo frió además.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días, tras un viernes mojado por episodios el tiempo dará una tregua justo a tiempo para las primeras actividades festivas del fin de semana.

El tiempo en Zamora en los próximos días. / Aemet

El sábado 14 será la jornada más agradable: cielos despejados, ausencia total de lluvia y temperaturas entre 4 y 11 grados , acompañadas de vientos flojos del norte. Un ambiente ideal para los talleres infantiles, las charangas y el esperado desfile infantil.

será la jornada más agradable: cielos despejados, ausencia total de lluvia y temperaturas entre , acompañadas de vientos flojos del norte. Un ambiente ideal para los talleres infantiles, las charangas y el esperado desfile infantil. El domingo 15 mantendrá el buen tono, aunque con más nubes y una ligera probabilidad de precipitación del 10% , y valores que oscilarán entre los 1 y 10 grados .

mantendrá el buen tono, aunque con más nubes y una ligera probabilidad de precipitación del , y valores que oscilarán entre los . La situación cambiará a partir del lunes 16, cuando regresará la inestabilidad. AEMET prevé cielos muy nubosos y hasta un 45% de probabilidad de lluvia, con temperaturas entre 8 y 14 grados y viento algo más intenso. El martes 17, día del segundo gran desfile, se espera una mañana gris y una tarde con posibilidad de chubascos (45%), aunque con temperaturas más suaves que rondarán los 6 a 15 grados.

El miércoles 18, día del Entierro de la Sardina, llegará con un 40% de probabilidad de lluvia y temperaturas de 5 a 13 grados, mientras que el jueves podría intensificarse el mal tiempo con un 65% de precipitaciones y un descenso térmico hasta los 4–12 grados.

Contra todo pronóstico, Carnaval arrancará con tiempo casi perfecto para las actividades en la calle. Pero, recuerda, el lunes vendrá marcada por el regreso de la lluvia y los cielos encapotados: no olvides el paraguas por si acaso.