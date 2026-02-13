Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes

El río Duero responde con rapidez a las lluvias, situándose en la franja alta de lo habitual para estas fechas, a la espera de confirmar si la tendencia de crecida se consolida o se estabiliza en las próximas horas

Marina García

Las subidas del Duero vuelven a hacerse notar en la provincia. Las lluvias de las últimas horas han empujado al río a alcanzar valores muy altos y, este viernes, tanto en Zamora capital como en Toro se mueve cerca de los máximos registrados en lo que va de mes y del año hidrológico.

En Zamora, la estación de control actualizada a primera hora de la tarde marcaba un nivel de 2,39 metros y un caudal de 1.085 m³/s. La magnitud del repunte se aprecia al compararlo con el día anterior: el jueves el nivel rondaba los 1,99 metros y el caudal medio se situaba en torno a 867 m³/s. En apenas 24 horas, el Duero ha ganado fuerza de forma clara. La lluvia acumulada de la jornada alcanza los 8,3 litros por metro cuadrado, frente a los 0,3 l/m² del día previo, un contraste que explica el incremento del caudal.

En Toro, la lectura es todavía más contundente. La última actualización sitúa el río en 5,44 metros de nivel y un caudal de 1.125,11 m³/s, también muy cerca de los picos del mes. Ayer, en ese mismo punto, el caudal era de 922,47 m³/s y el nivel de 4,60 metros, lo que confirma un repunte marcado en solo un día. En cuanto a precipitaciones, la estación recoge 8,2 l/m² acumulados hoy, frente a los 0,4 l/m² registrados ayer.

Aunque en el momento de las mediciones no constaba lluvia activa (0,0 l/m²), el balance del día refleja con claridad el cambio de tiempo: las precipitaciones acumuladas a lo largo de la jornada han terminado trasladándose al cauce. El Duero responde con rapidez cuando recibe aportes desde una cuenca tan extensa, y eso se traduce en incrementos visibles tanto de nivel como de caudal. Con los valores actuales, el río se sitúa en la franja alta de lo habitual para estas fechas, a la espera de comprobar si en las próximas horas se consolida la tendencia de crecida o si, por el contrario, comienza una fase de estabilización.

