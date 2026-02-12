Zamora se queda sin el nuevo juzgado solicitado por el TSJ

La Junta de Castilla y León ha informado favorablemente la creación de nuevas plazas judiciales en la comunidad, aunque denuncia la exclusión de Zamora, entre otras provincias, donde el Tribunal Superior de Justicia había reclamado un juez más, bien específico de Violencia de Género o bien de primera instancia e instrucción. La Administración autonómica, en un informe preceptivo solicitado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, da el visto bueno, pero advierte, no obstante, de que el proyecto de Real Decreto estatal, que prevé la creación de 500 nuevas plazas judiciales en toda España, no contempla ninguna unidad judicial nueva en Palencia, Soria ni Zamora, pese a las necesidades reiteradamente planteadas por el TSJ y la propia Junta.

La Consejería de la Presidencia ha trasladado a conocimiento de los miembros del Consejo de Gobierno, por su especial importancia para la prestación del servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad, la propuesta de informe realizado por los Servicios Jurídicos en relación con el Proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales en toda España, enmarcado en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Dicho informe ha sido elaborado a solicitud del propio Ministerio, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El informe de los Servicios Jurídicos valora positivamente la creación de una nueva plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro, y otra número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero. Ambas plazas habían sido solicitadas por la Junta de Castilla y León en 2022, petición que después fue respaldada por las Cortes de Castilla y León en 2023, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que instaba a la Junta a reclamar su creación ante el Estado. También se han informado favorablemente la creación de las plazas número 8 de la Sección Civil y número 4 de la Sección Social de la ciudad de Burgos.

No obstante, el informe señala que el proyecto de Real Decreto no contempla la creación de nuevas unidades judiciales en las provincias de Palencia, Soria ni Zamora. En el caso de Zamora, la propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2024 recoge la petición de la Audiencia Provincial sobre la necesidad de contar con una nueva unidad judicial como Sección de Violencia sobre la Mujer, o en su defecto la creación de una plaza en la Sección Civil y de Instrucción.

El informe de los Servicios Jurídicos también pone de manifiesto que, de las 500 unidades judiciales previstas en el conjunto del país, solo 19 corresponden a Castilla y León (1 a Ávila, 4 a Burgos, 4 a León, 1 a Salamanca, 1 a Segovia, 6 a Valladolid, y 2 de adscripción territorial al propio Tribunal Superior de Justicia), lo que supone un 3,8% del total. Como referencia, en 2022 se asignaron a la comunidad casi el 16% de las unidades judiciales creadas ese año. El informe recuerda además que Castilla y León concentra a casi el 5% de la población nacional, el 19% del territorio y el 28% de los municipios de España, porcentajes por debajo de la proporción de plazas asignadas.

Con estas consideraciones, el informe es favorable al proyecto, si bien incorpora dichas reclamaciones sobre la distribución territorial de las nuevas unidades judiciales.