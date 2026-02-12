Zamora pierde "solo" 120 habitantes en el último año

Zamora ha perdido "solo" 120 habitantes en el último año, según se desprende de los datos provisionales de la estadística el padrón continuo del INE referidos a 1 de enero de 2026.

En estos momentos la provincia tendría 165.444 habitantes, frente a los 165.564 del 1 de enero de 2025. Hay que tener en cuenta que el año anterior, según esta misma estadística, el retroceso poblacional de Zamora fue de 689 habitantes.

La mala noticia es que Zamora sigue perdiendo población en un contexto nacional de ganancia de habitantes. De hecho las únicas tres provincias que pierden población son, por este orden, Córdoba, que se deja 2.655 en un año, Zamora, que pierde 120 y Melilla, con 96 vecinos menos.

Castilla y León

Incluso las provincias paradigma de la despoblación ganan habitantes: Teruel tiene 1.098 más, Cuenca 969 y Soria 724.

Los sorianos, eso sí, son los que menos población ganan. En el lado opuesto, Valladolid, que suma 5.061 vecinos más, seguido por Burgos con 3.899, Segovia con 2026, Salamanca con 1.754, Ávila, con 1.364, Palencia, con 1.351 y León, que hasta hace poco era del club de los perdedores, junto a Zamora, gana ahora 1.155.

Extranjeros

Y como suele ocurrir en los últimos años son los extranjeros los que están "salvando los muebles" a la provincia, de tal suerte que su aportación está siendo fundamental para evitar una catástrofe demográfica aún mayor.

Así, en el último año la población nacional de Zamora disminuyó en 1.338 personas, dato que se compensó con la llegada de extranjeros, que son ya 10.857 en la provincia después de crecer en 1.218 en el último año. La diferencia, eso sí, aún no da como para ganar población y seguimos perdiendo 120 personas.