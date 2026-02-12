Zamora mira al cielo: febrero de 2026 se queda, por ahora, a medio camino del récord de 1966

Zamora vive un febrero húmedo, pero todavía lejos de igualar el mes que sigue marcando la referencia en los registros. La comparación con febrero de 1966, considerado el máximo histórico de precipitaciones en un mes de febrero dentro de la serie consultada, ayuda a poner en contexto la evolución de este arranque de 2026.

En aquel febrero de 1966 se acumularon 126,0 milímetros de lluvia a lo largo del mes completo. Se trata de una cifra excepcional que, seis décadas después, continúa apareciendo como el techo de la serie para este mes del año.

En cambio, febrero de 2026 suma hasta ahora 62,8 milímetros, según el último dato disponible. Es importante subrayar que se trata de un acumulado provisional, ya que el mes aún no ha terminado y el dato puede crecer con las próximas jornadas.

La diferencia entre ambos momentos es clara: 2026 lleva 63,2 milímetros menos que lo registrado en el histórico febrero de 1966. Dicho de otra manera, lo recogido hasta hoy en Zamora representa aproximadamente un 49,8% de todo lo que cayó durante aquel febrero récord.

Con casi tres semanas todavía por delante, el balance final dependerá de cómo se comporte el tiempo en la segunda mitad del mes. De momento, los números sitúan a este febrero de 2026 como un mes lluvioso, sí, pero todavía lejos de aquel episodio extraordinario que convirtió a 1966 en el listón a batir cuando se habla de lluvias invernales en la provincia.