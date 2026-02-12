Zamora abre una oficina de apoyo al comerciante

Zamora acaba de abrir la primera oficina de apoyo al comercio, un proyecto piloto que se pone en marcha aquí y en Soria y que tiene como objetivo prestar todo tipo de asesoramiento y gestiones a los comerciantes. Está en la sede de Azeco (la CEOE de la plaza de Alemania) y estará abierta de 8.00 a 15.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Se trata de un servicio que se probará en Zamora y Soria con el fin de implantarlo en las nueve provincias de la comunidad, y que nace patrocinado por la Consejería de Comercio que dirige la zamorana Leticia García y la Dirección General de Comercio, con una subvención de 126.000 euros. Son datos que acaba de explicar el presidente de la patronal regional de Comercio, Conferco, Adolfo Sainz, el de Azeco, Ruperto Prieto y el presidente de la CEOE de Zamora, José María Esbec.

La red de oficinas técnicas de comercio, Redcom, explicó Sainz, "van a dar un servicio al pequeño comercio, en principio de Zamora y de Soria. El pequeño comercio está pasando un momento realmente bastante complicado. Somos un sector muy importante de la economía de Castilla y León, con cerca de 80.000 personas, 35.000 empresas en Castilla y León, con 41.000 autónomos en nuestra región y aportamos cerca del 9% del Producto Interior Bruto, es decir, somos un sector con muchísimo peso".

Además de la importancia económica el comercio "la tiene, la importancia, digamos, social. ¿Qué sería de nuestros pueblos, por ejemplo, sin su comercio? ¿O qué sería de los barrios de nuestras ciudades sin su comercio?" . Sin embargo, es un sector que "lo estamos pasando mal. En los últimos años, en los 10 últimos años, uno de cada cuatro comercios en Castilla y León ha cerrado sus puertas. No es una cosa que ocurra solamente en nuestra región, por desgracia vemos cómo está ocurriendo en toda España. Cada día en España se cierran 38 comercios". Eso sí Castilla y León cuenta con dos obstáculos añadidos, como son la despoblación y en envejecimiento, especialmente relevante en Soria y Zamora.

Con las oficinas, "Vamos a ayudar a los comerciantes a través de un acompañamiento integral y de forma gratuita, evidentemente". Puede acceder al servicio cualquier comerciante, sin necesidad de que sea socio de Azeco. "Queremos dar un asesoramiento de 360 grados. Es una consultoría personalizada en estrategia de negocios, digitalización, gestión, marketing, ventas y aspectos jurídicos y fiscales especializados en la venta del pequeño comercio".

También se cuidarán los aspectos del relevo generacional. "Son muchos comerciantes que llegan a la edad de jubilación con comercios que son rentables que no encuentran a la gente para ese relevo. Y queremos ayudar también a los que empiezan con el emprendimiento. Cuesta cada vez más que la gente joven dé el paso adelante y monte o coja una tienda".

Añadió Sainz que "queremos hacer continuamente talleres y webinars de información, sobre todo la digitalización. Vivimos en una época donde hay que estar en el mundo digital. También el escaparatismo, las nuevas tendencias de gestión. Y queremos informar. Salen muchos tipos de ayudas por parte de la Junta de Castilla y León o por parte de los diferentes ayuntamientos y los comerciantes no llegan a enterarse de esta información".

Los técnicos, además de la atención en oficina, harán un trabajo "a pie de calle" para darse a conocer. "Queremos que visiten a los comercios, que sean los oídos de los comerciantes y que entre todos, entre la buena disposición de las asociaciones, los técnicos y, por supuesto, nuestros comerciantes, pues podamos revertir un poco la situación de cierre de tanto comercio".

Hay una página web, www.redcomcyl.es con toda la información.

Las Edades del Hombre

Por otra parte, el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, calificó como "buena, pero limitada", la repercusión que Las Edades del Hombre está teniendo sobre el comercio local. Preguntado por la prensa sobre este aspecto, Prieto, considera que "está ayudando mucho a que se consolide el turismo, a que haya una percepción de Zamora, que se exporta al exterior y que nos ayuda a que podamos consolidar esa parte que luego es muy importante para el pequeño comercio y para la hostelería el día a día".

"Lo que pasa que quizá por la idiosincrasia que tiene nuestra ciudad, que es que el Casco Antiguo está allí y el resto de la ciudad está en la otra dirección, pues la repercusión está siendo, desde mi punto de vista, buena pero limitada. Creo que muchas veces son excursiones que vienen y que se quedan en el Casco Antiguo, que no llegan hasta el centro de la ciudad, que en el tema de hostelería quizá esté repercutiendo un poco más, pero en el tema del comercio yo creo que está un poquito cogido con pinzas".

"El problema es que no hay un sitio en el que los autobuses puedan dejar a las excursiones y a la gente que viene en un sitio adecuado para que luego circulen por la ciudad. Se quedan en la parte baja del Casco Antiguo, suben a ver las Edades del Hombre y se mueven por el Casco Antiguo, llegan quizás hasta la Plaza Mayor un poquito más, pero la movilidad por la ciudad creo que es reducida y eso ha influido en el éxito para el comercio y para la hostelería de las Edades del Hombre".

Eso sí "los comerciantes y la hostelería yo creo que han echado el resto y estamos superimplicados. Es verdad que los fines de semana se nota un poco más, porque quizás el perfil de la gente que viene a las Edades del Hombre es más, digamos, individual, se mueve más por la ciudad, viene a pasar el fin de semana y ahí quizás sí que se note más", pero no en el día a día.

Hay otra circunstancia importante, "ha hecho muy mal tiempo. Llevamos un mes y medio, dos meses que nos ha matado, porque claro, lo que decimos, si ya de normal te cuesta moverte y encima es que hace tan desagradable que no te apetece ni moverte".