Sanidad
Sacyl fija servicios mínimos para la huelga de médicos de Zamora
Convocada por CESM, se desarrolla del 16 al 20 de febrero y tendrá su réplica durante una semana al mes en marzo, abril, mayo y junio
Sacyl ha fijado los servicios mínimos ante la huelga de médicos que se desarrollará durante una semana, desde el próximo lunes 16 de febrero al viernes 20, y que tendrá continuidad durante los meses siguientes: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
El Complejo Asistencial tendrá 67 médicos en el turno de mañana de servicios mínimos, 22 por la tarde y 18 por la noche, estos dos últimos turnos apoyados con seis más en guardia localizada o mixta. Urgencias tendrá siete médicos mañana y tarde y cinco por la noche.
En Atención Primaria, los mínimos en los centros de salud de la capital son de dos médicos por la mañana y uno de tarde, en los de Benavente dos por la mañana y en Toro dos en cada turno (mañana, tarde y noche). En el resto de centros de salud de la provincia los mínimos son de un médico por turno mañana, tarde y noche.
Los puntos de atención continuada de Zamora, Zamora Rural (Norte y Sur) y Benavente contarán con dos profesionales en la mayoría de los turnos.
Los mínimos por lo general se ajustan al personal que puede estar trabajando en una jornada festiva. En el nivel de Atención Hospitalaria, tanto en consultas externas como en las unidades de hospitalización y quirúrgicas, se incluye la asistencia sanitaria de los enfermos que plantean problemas de salud que requieran atención inmediata, garantizando la asistencia sanitaria programada, al tratarse de pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, en los que la secuencia temporal de sus tratamientos desaconseja que sean reprogramados o realizados con posterioridad, ya que su demora puede implicar un grave riesgo de resultado fatídico sobre su situación y/o evolución clínica".
Es por ello que, indica Sacyl, "en los servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria suele denominarse «actividad urgente o crítica», como es el caso de UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, servicios en los que se presta una asistencia vital, es necesario el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso".
También se atenderá a los "enfermos desplazados desde otras localidades o desde otros centros sanitarios que planteen problemas de atención inmediata y la atención de enfermos cuya exploración haya requerido una preparación previa".
