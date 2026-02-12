Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora se queda sin el nuevo juzgadoLa respuesta de Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y LeónLas mascaradas de Zamora recorrerán el centro de MadridZamora pierde "solo" 120 habitantes en el último año
instagramlinkedin

Trabajo

Los partes de baja por accidente laboral llegan a 1.740 al año en Zamora, preocupan especialmente los accidentes 'in itinere'

CC OO alerta de que los accidentes ‘in itinere’ suben un 20% en el último año en la provincia

Imagen de archivo de un accidente laboral por el desplome de una grúa en la zona de Vista Alegre.

Imagen de archivo de un accidente laboral por el desplome de una grúa en la zona de Vista Alegre. / José Luis Fernández (Archivo)

Alberto Ferreras

El balance de siniestralidad laboral de 2025 deja unos resultados positivos en el número global de accidentes en el trabajo, un total de 1.740 que implicaron la baja del trabajador, lo que supone 42 menos que el año anterior y un 2,3% de descenso.

Lo peor de los datos fueron los dos accidentes mortales y los 23 graves, según ha resaltado el sindicato CC OO de Zamora, que también ha hecho hincapié en el "incremento significativo" de los accidentes "in itinere" el pasado año en Zamora. Fueron un total de 127, con un incremento de cerca del 20% respecto a 2024.

También se anotaron 21 enfermedades profesionales reconocidas en el último ejercicio, tres más que en el precedente. En base a esas cifras, el secretario general de CC OO de Zamora, Jesús Carretero, ha indicado que la reducción del número total de accidentes "no se traduce en una mejora real de las condiciones de seguridad y salud laboral".

Sectores

Los accidentes se concentran especialmente en sectores como la industria, la construcción y los servicios, donde "persisten riesgos bien conocidos desde hace décadas, junto a factores emergentes relacionados con la organización del trabajo, como la sobrecarga laboral, el estrés o la presión", ha alertado el sindicato.

Noticias relacionadas y más

Ha hecho hincapié igualmente en el "peso creciente de los riesgos psicosociales y de la infradeclaración de las enfermedades profesionales". Carretero ha lamentado que sigan produciéndose accidentes mortales por causas traumáticas conocidas desde hace décadas, como caídas en altura, atrapamientos, o accidentes de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
  2. Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
  3. Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
  4. El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
  5. La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
  6. Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
  7. El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
  8. Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro

Los partes de baja por accidente laboral llegan a 1.740 al año en Zamora, preocupan especialmente los accidentes 'in itinere'

Los partes de baja por accidente laboral llegan a 1.740 al año en Zamora, preocupan especialmente los accidentes 'in itinere'

Investigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores

Investigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores

Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas

Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas

Zamora mira al cielo: febrero de 2026 se queda, por ahora, a medio camino del récord de 1966

Zamora mira al cielo: febrero de 2026 se queda, por ahora, a medio camino del récord de 1966

Una vecina de Zamora relata su lucha contra una enfermedad crónica y la falta de empatía en la atención primaria

Una vecina de Zamora relata su lucha contra una enfermedad crónica y la falta de empatía en la atención primaria

El arreglo de baldosas rotas obliga a cortar al tráfico la plaza de Sagasta de Zamora

El arreglo de baldosas rotas obliga a cortar al tráfico la plaza de Sagasta de Zamora

Zamora se queda sin el nuevo juzgado solicitado por el TSJ

Zamora se queda sin el nuevo juzgado solicitado por el TSJ

Zamora abre una oficina de apoyo al comerciante

Zamora abre una oficina de apoyo al comerciante
Tracking Pixel Contents