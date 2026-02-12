Los partes de baja por accidente laboral llegan a 1.740 al año en Zamora, preocupan especialmente los accidentes 'in itinere'

El balance de siniestralidad laboral de 2025 deja unos resultados positivos en el número global de accidentes en el trabajo, un total de 1.740 que implicaron la baja del trabajador, lo que supone 42 menos que el año anterior y un 2,3% de descenso.

Lo peor de los datos fueron los dos accidentes mortales y los 23 graves, según ha resaltado el sindicato CC OO de Zamora, que también ha hecho hincapié en el "incremento significativo" de los accidentes "in itinere" el pasado año en Zamora. Fueron un total de 127, con un incremento de cerca del 20% respecto a 2024.

También se anotaron 21 enfermedades profesionales reconocidas en el último ejercicio, tres más que en el precedente. En base a esas cifras, el secretario general de CC OO de Zamora, Jesús Carretero, ha indicado que la reducción del número total de accidentes "no se traduce en una mejora real de las condiciones de seguridad y salud laboral".

Sectores

Los accidentes se concentran especialmente en sectores como la industria, la construcción y los servicios, donde "persisten riesgos bien conocidos desde hace décadas, junto a factores emergentes relacionados con la organización del trabajo, como la sobrecarga laboral, el estrés o la presión", ha alertado el sindicato.

Ha hecho hincapié igualmente en el "peso creciente de los riesgos psicosociales y de la infradeclaración de las enfermedades profesionales". Carretero ha lamentado que sigan produciéndose accidentes mortales por causas traumáticas conocidas desde hace décadas, como caídas en altura, atrapamientos, o accidentes de tráfico.