Parcelas de 200.000 metros para grandes industrias en Zamora

Los documentos del Plan Regional modificado para la ampliación del polígono de Monfarracinos contienen las claves de las razones por las cuales ha optado por esta actuación.

Somacyl, la empresa pública dependiente de la Junta, explica que una de las razones de la ampliación es la de poder contar con parcelas de 200.000 metros cuadrados, es decir, capaces de atraer a industrias con una enorme necesidad de suelo. El polígono inicial ya tenía algunas parcelas grandes, pero ahora en la ampliación se va a contar con más disponibilidad de este tipo de suelo, vistas las posibilidades de atracción de este tipo de industrias.

Otro aspecto del Plan Regional es que además de la ampliación que finalmente se llevó a cabo, se tuvieron en cuenta otras alternativas con el fin de cubrir las necesidades de más suelo. Una de ellas fue reparcelar la superficie inicial y otra buscar nuevas ubicaciones en municipios cercanos.

En el primer caso, técnicamente era viable, pero el resultado final no tanto porque "solo se podría obtener para este ámbito una parcela adicional de unos 75.000 metros cuadrados, lo que podría ser suficiente para una industria mediana, pero inadecuado para empresas que requieren suelos superiores a 200.000 metros cuadrados para su implantación, caso de las empresas que han mostrado interés en asentarse en este ámbito".

Valcabado

La segunda alternativa considerada en la etapa inicial de planificación urbanística del instrumento de ordenación del territorio fue la creación de un nuevo enclave industrial autónomo fuera del ámbito finalmente elegido Zamora Norte, en municipios cercanos como Valcabado, La Hiniesta o Palacios del Pan. De estos municipios, Valcabado destacaba por su proximidad a la autovía A-66 y a la capital provincial, "aunque presentaba serias limitaciones técnicas, como la dificultad de acceso desde las autovías de titularidad estatal y la presencia de infraestructuras ferroviarias y energéticas sensibles, con la presencia de numerosas líneas eléctricas".

La opción elegida fue la de la tercera alternativa, expandir el Zamora Norte en sentido oeste, a partir del sector ya planificado y aprobado como Zamora Norte 1, sobre suelos rústicos colindantes. Se trata de una propuesta coherente con el diseño original del Plan Regional, que ya preveía la esa posibilidad de ampliación. Esta opción planteaba alcanzar una superficie industrial total de aproximadamente 130 hectáreas.