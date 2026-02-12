Oportunidad para que los profesores zamoranos se formen en seguridad en internet

Dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital de la Consejería de Educación, desde la Dirección Provincial se ha organizado para este jueves una jornada provincial de dicho plan, destinado a equipos directivos, coordinadores TIC, asociaciones de padres, profesores y alumnos de los centros educativos de Zamora.

El objetivo de esta jornada, que tendrá lugar en horario de mañana en el Teatro Ramos Carrión, se centra en reforzar y dar mayor visibilidad al impacto de los talleres y actuaciones que se vienen desarrollando en los centros educativos durante los últimos cursos, así como favorecer la coordinación y el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad, uso responsable y confianza en los entornos digitales.

Temas de interés

Entre las temáticas que se tratarán destaca la identidad y seguridad en la red, el buen uso de internet, la prevención de tecnoadicciones y del juego online, la detección y prevención del ciberacoso y acoso escolar, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y las buenas prácticas en el uso de los medios digitales.

Los ponentes serán Pablo Garaizar, de la Universidad de Deusto, Carlos Puente, del Instituto Nacional de Ciberseguridad y Luisa Bernal, de la Fundación Maldita.es.