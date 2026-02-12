Investigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores

El gas radón es la primera causa de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores y en estos momentos el servicio de Oncología está participando en una investigación nacional para conocer la incidencia real en la provincia, señaló la oncóloga del Complejo Asistencial de Zamora, Asunción Díaz. De hecho la presencia del gas radón, asociada a minerales graníticos, está extendida por regiones como Galicia o Extremadura, pero también por el Oeste provincial y la zona de Benavente.

Precisamente Díaz oncóloga del Complejo Asistencial de Zamora, experta en tumores torácicos y cerebrales e investigadora será una de las ponentes en la conferencia “Cáncer y radón: el papel del medioambiente y la genética en nuestra salud”, este viernes a las 17.00 horas en la Biblioteca organizada por la Asociación Española contra el Cáncer.

Participa también como conferenciante la zamorana Laura Mezquita. Estudió Medicina y realizó la residencia en Salamanca, y posteriormente desarrolló su carrera profesional en distintos centros nacionales e internacionales. Es doctora por la Universidad de Alcalá (2018), con una tesis centrada en el perfil molecular del cáncer de pulmón asociado a la exposición al gas radón. Entre 2015 y 2020 trabajó en el Centro de Cáncer Gustave Roussy (París), uno de los principales centros oncológicos europeos, donde se especializó en oncología torácica y medicina de precisión, y completó un postdoctorado sobre radón y cáncer de pulmón en colaboración con la Comisión de Energía Atómica y el Instituto Francés de Radioprotección y Seguridad Nuclear. Especialista en el Hospital Clínic de Barcelona, es jefa de la unidad de oncología torácica.

La doctora Díaz explicó que "el radón es un gas noble sin olor y, por lo tanto, no lo percibimos, pero es algo medible y que sabemos que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, y la primera causa en paciente no fumador, y, en consecuencia, es un factor de riesgo importante a tener en cuenta como medida preventiva en la población. Al ser un gas que es más denso que el aire, se acumula en sótanos o plantas bajas, y sobre todo en las viviendas. En el medio ambiente de forma natural las concentraciones son despreciables, forman parte de la radiación natural, y no supone un factor de riesgo".

Presencia del gas radón en la provincia de Zamora / Consejo de Seguridad Nuclear

Hay un estudio en marcha, cuya investigadora principal es la doctora Laura Mezquita, en el que está participando el Complejo Asistencial de Zamora. "Estamos dándoles detectores de radón a los pacientes con cáncer de pulmón. Lo están colocando en sus domicilios, haciendo una medición durante al menos tres meses, y también se está haciendo paralelamente un estudio molecular de esos tumores, tanto en tumor como en sangre, para ver si esta exposición al radón se asocia a determinadas alteraciones moleculares que encontramos en el cáncer de pulmón. Se trata de seguir investigando en las implicaciones que esto puede tener, tanto en evolución de estos pacientes como en los tratamientos que se les dan".

Se recogen datos epidemiológicos, "y otros factores de riesgo que tiene el paciente, antecedentes familiares, porque hay familias en las que se ve a lo mejor una agregación de cáncer de pulmón y no tiene por qué ser por un gen hereditario, sino por un factor de riesgo común que pueden estar teniendo en su casa. Todos estos datos los recogemos y estamos en el proceso, luego habrá que analizarlos, se está haciendo en diferentes centros hospitalarios españoles y entre ellos estamos. Es muy interesante, muy interesante".

Hay sistemas de construcción que pueden ayudar a mitigar esta exposición al radón, a través de tubos de succión o de aislamiento del suelo de la vivienda. "En viviendas que están ya construidas, la principal medida es la ventilación durante varias horas al día de la vivienda".

Se atribuye una mortalidad por radón en cáncer de pulmón del 4%, y en algunas zonas como Galicia o Extremadura llega a ser del 7-8%. La mayor exposición en España son estas zonas, Galicia, Extremadura, parte de Castilla y León, norte de Madrid y Canarias. "Es donde se ha visto una mayor concentración por el tipo de roca granítica, y supone, es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, y en paciente no fumador la primera causa, o sea que es un factor importante", señala la doctora Díaz.

Zamora

Dentro de Zamora las zonas que a priori son más propensas, donde se ha visto una mayor incidencia de este gas es en la zona de Sayago, Aliste, parte de Sanabria, aunque hemos detectado, todavía estamos en proceso con el estudio, pero de los detectores de radón que le hemos dado a los pacientes, incluso alguno en la zona de Benavente.

En cuanto a los tratamientos del cáncer de pulmón "en los últimos 10 años ha habido avances muy importantes en el tratamiento de mano de la inmunoterapia, de las terapias dirigidas a determinados genes, pero todavía nos queda mucho por avanzar". Un problema es que "el cáncer de pulmón en la mayor parte de los pacientes se diagnostica en un estadio avanzado, porque cuando son estadios muy iniciales no da síntomas. Cuando ya aparece la tos, la dificultad respiratoria, la pérdida de peso, pues suele estar en un estadio más avanzado. Y todavía el screening en el cáncer de pulmón no está establecido a nivel nacional".