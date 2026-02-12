Los más guapos de Zamora: cómo presentar tu candidatura para ser Miss o Míster
Hasta el sábado 28 de febrero se mantendrá abierta la convocatoria para que los interesados puedan presentar su candidatura
Oliva Conde
El certamen Miss y Míster Zamora busca premiar a los candidatos con mejor presentación pública y trayectoria en redes sociales. La intención detrás de esta iniciativa es la de premiar el talento local. Para presentar tu solicitud deberás enviar un e-mail a casting@alzatalento.com en el que indiques tus datos personales (nombre completo, edad, localidad, redes sociales y teléfono de contacto), una breve presentación en la que comentes tu motivación y disponibilidad, dos fotografías recientes (primer plano y cuerpo entero).
Lo primero que se solicitará a los candidatos es que sean mayores de edad y menores de 28 años. En este caso, el proceso de selección de Mr. Zamora será aún más completo. Se premiará la presencia, la actitud y la capacidad de comunicación de los candidatos entre otros parámetros.
El proceso consistirá en una serie de entrevistas personales y un análisis de los recorridos de visibilidad en redes sociales de los candidatos. Tras ello, los 10 primeros finalistas participarán en una sesión de fotos profesional para pasar a la siguiente fase, a la que solo llegarán cinco de ellos. Después, la organización debatirá para elegir entre ellos a los nuevos Miss y Míster Zamora 2026.
Las redes sociales
Luis Miguel Francisco y Judith Barrero fueron los elegidos en la última edición de Míster y Miss Zamora en una campaña que consolidó el potencial de las redes sociales en esta iniciativa, ya que Judith Barrero fue elegida a través de una votación en su perfil de Instagram.
Esta campaña está liderada por Carmen Rebollo como promotora y directora artística, junto a Débora González como fotógrafa oficial. En este caso, el objetivo es una visión más amplia del proyecto, enfocada en la preparación, la imagen y la proyección del candidato.
