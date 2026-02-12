Una enfermedad que no hay que olvidar

Zamora tenía que estar "sí o sí" dentro del documental "Camino de la Memoria", que muestra la cara más humana del alzhéimer. Ese fue uno de los requisitos que le puso el guionista del proyecto, Antonio Ortín, al director, Manuel Jiménez.

Ambos, con el resto del equipo, están estos días grabando parte del documental en las instalaciones de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora, imágenes que formarán parte de un proyecto que lleva años preparándose y que esperan que se pueda estrenar en la edición de 2027 del Festival de Málaga.

Paralelismo con el Camino de Santiago

La palabra "camino" en el título no es casual. "Hacemos un paralelismo entre el Camino de Santiago y la enfermedad de alzhéimer y usamos ese camino para contar la realidad y la evolución de la enfermedad", explica el director de la cinta.

Varios pacientes, en una de las salas. | ALBA PRIETO

Tras comenzar en Andalucía, donde la narrativa se centra en los primeros síntomas de la enfermedad, el recorrido continúa por Extremadura, con la situación un poco más agravada, para seguir los pasos por Castilla y León.

En la comunidad se ha grabado en Salamanca y, después de estar en las instalaciones que AFA Zamora tiene en Toro, le toca el turno a la capital. "Conforme nos acercamos al norte, vamos mostrando cómo la enfermedad va empeorando", señala Jiménez.

El final del camino, cómo no, será en la vecina Galicia, donde se mostrará la enfermedad en sus últimos momentos, quizá la parte más dura de la proyección.

Pioneros en innovación y cuidado

Antonio Ortín explica el especial interés que tenía por grabar aquí. "Si por algo se caracteriza este centro de AFA Zamora es por la innovación y que cuenta con un equipo humano maravilloso. Nosotros hemos recorrido con este proyecto varias asociaciones por toda España y podemos constatar que este es puntero en terapias y en la puesta en marcha de la mejor atención tanto a las familias como a los usuarios", destaca.

Uno de los talleres que se desarrollan cada día. | ALBA PRIETO

Aunque son varias las dificultades con las que se han encontrado durante todas estas semanas de grabación, el director asegura que, "en todo momento, hemos tenido claro que lo más importante era el respeto a las personas que están pasando por esa realidad y por eso hemos estado asesorados por la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (Ceafa), porque entendemos que es un tema muy delicado y lo tratamos con muchísimo respeto".

La principal labor de este trabajo es la divulgación, "para que el mayor número de personas entienda, comprenda y aprenda sobre el alzhéimer, porque, aunque a todos nos suene, no se conoce realmente todo lo que supone", lamenta.

Casi diez años de trabajo

Este documental es la culminación de un proyecto que empezó en 2017 con un libro gráfico que hacía un recorrido similar, con una exposición posterior en colaboración con la Universidad de Málaga y que quiere insistir en que el alzhéimer "no solo es un problema de memoria, también acarrea problemas de alteraciones de conducta y un deterioro cognitivo y físico que tiene un impacto absolutamente demoledor en la familia".

Desde AFA Zamora, su presidenta, Tati Villalpando, aseguró que poder ser parte de este proyecto audiovisual "es un logro increíble y un reconocimiento al trabajo que se realiza diariamente por parte de tantos profesionales".

La directora, Elena Ramos, añadió que este documental ayudará a la sensibilización hacia una enfermedad que no es tan conocida como debería.