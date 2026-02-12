Descubre cómo se forjó la unión de Castilla y León

La periodista e investigadora María Teresa Álvarez acude al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA (20.00 horas) para presentar su último libro, "Partida de reinas", sobre la historia de renuncias y pactos para que Fernando III de Castilla subiera al trono.

Un reinado que fue posible gracias a Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, reunidas en Valencia de Don Juan para decidir el futuro del territorio en el siglo XIII.

A ambas les unía el haber sido esposas de Alfonso IX de León y fueron capaces de pactar una salida inteligente para evitar una guerra.

Una novela histórica

Con un aire cinematográfico, la última novela histórica de María Teresa Álvarez ofrece una historia de diplomacia, poder y sororidad en plena Edad Media.

La autora reivindica una lectura contemporánea de esta historia, centrándose en la gestión del poder desde el acuerdo y la memoria de ambas gobernantes, que fueron borradas, como tantas otras mujeres de la historia. "Con este libro, quiero poner mi pequeño granito de arena para recuperar la memoria de dos grandes mujeres", subraya Álvarez, quien destaca la "inteligencia política" de ambas y su sentido de Estado, "lo que dio paso a la unión de Castilla y León de manera pacífica", asegura.

La cita con la historia de Castilla y León

La cita con el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA será esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.